Ipsos : acquisition aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Ipsos annonce l'acquisition de l'activité 'Mystery Shopping' du groupe Maritz, l'un des plus grands fournisseurs de services de mystère en Amérique du Nord. Avec plus de 150 employés, l'entreprise a un historique de plus de 35 ans. La société possède un portefeuille de clients de détail haut de gamme dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'automobile et des services bancaires, complémentaires à la clientèle d'Ipsos. Les revenus de l'activité en 2019 sont ressortis légèrement supérieurs à 15 M$.

Nick Mercurio, leader d'Ipsos aux États-Unis pour la chaîne Channel Performance Service, dirigera les activités élargies de mystère en Amérique du Nord, sous la direction de Craig Bradley, chef de file Ipsos Global Channel Performance Service Line.