Ipsos a conclu un accord pour l'acquisition d'Infotools

(Boursier.com) — Ipsos a annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition d'Infotools, éditeur de logiciels et de services numériques de premier plan spécialisé dans l'harmonisation, l'analyse, la visualisation et le partage de données d'études de marché. Cette nouvelle acquisition, qui scelle une collaboration fructueuse entre les deux sociétés depuis 2010, vise à renforcer encore les capacités d'études de marché numériques et technologiques d'Ipsos.

Le puissant logiciel basé sur le cloud d'Infotools, Harmoni1, est une plate-forme innovante spécialement conçue pour les études de marché.

Infotools est actif dans le monde entier et possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. L'entreprise emploie 75 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 7 millions de dollars en 2020.