Ipsen : va présenter de nouvelles données cliniques et les résultats d'outils d'évaluation par les patients issus de son portefeuille croissant dans les maladies rares du foie

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé aujourd'hui que le groupe présentera des données issues de son portefeuille croissant dans les maladies hépatiques rares à l'occasion du Congrès 2023 de la European Association for the Trial of Liver (EASL), qui se tiendra du 21 au 24 juin à Vienne, en Autriche.

Ipsen présentera notamment sept abstracts sur de nouvelles données cliniques concernant l'utilisation de Bylvay (odevixibat) chez des patients atteints de cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC) et du syndrome d'Alagille (SAG). Un abstract sur la validation du contenu d'outils d'évaluation des résultats rapportés par les patients, utilisés auprès de patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP), sera également présenté.

Les abstracts sur Bylvay permettent de mieux comprendre le profil d'efficacité et d'innocuité du traitement, lorsqu'il est utilisé dans des sous-groupes de patients pédiatriques et adultes atteints de PFIC. Les données portent notamment sur la survie sans événement, la diminution des taux d'acides biliaires sériques (ABS), la diminution du prurit et d'autres résultats concernant la qualité de vie, observés dans des essais cliniques à long terme et en situation réelle. Dans l'indication expérimentale de Bylvay chez les patients atteints de SAG, de nouvelles données regroupées issues de l'essai de Phase III ASSERT et d'études d'extension démontrent des améliorations significatives du prurit et du sommeil, ainsi qu'une diminution des taux d'ABS.

Les outils d'évaluation des résultats rapportés par les patients, notamment la PBC Worst Itch Numeric Rating Scale (PBC WI NRS) et le PROMIS Fatigue Short Form 7a (PFSF 7a), sont utilisés pour évaluer les symptômes dans l'essai ELATIVE, un essai clinique de Phase III étudiant elafibranor comme traitement expérimental de la CBP. Ces outils ont été conçus pour déterminer des seuils de changement significatif chez les patients atteints de CBP et présentant des symptômes tels que le prurit (démangeaisons) et la fatigue. La CBP est une maladie dont les symptômes peuvent être invalidants pour les patients et avoir d'importantes répercussions sur leur qualité de vie.

Enfin, deux abstracts seront présentés sur les données précliniques issues de deux actifs en 'R&D', à l'étude pour d'autres maladies cholestatiques.

"Nous sommes impatients de présenter de nouvelles données issues de nos essais de Phase III sur Bylvay dans la PFIC et le SAG, outre les données étayant la validation d'outils de rapport destinés aux patients que nous utilisons dans notre essai de Phase III ELATIVE sur le médicament expérimental elafibranor, parmi le groupe de pairs scientifiques qui participent au Congrès 2023 de l'EASL" a déclaré le Dr Howard Mayer, Vice-Président exécutif, Directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen. "Ces données mettent en lumière notre objectif constant de soutenir les communautés de patients atteints de maladie hépatique rare, en comprenant mieux leurs besoins et en approfondissant la recherche sur de potentielles options de traitement."