Ipsen : une feuille de route qui séduit









(Boursier.com) — Ipsen bondit de plus de 5% à 85,1 euros à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs semblant apprécier la nouvelle feuille de route du laboratoire pharmaceutique. En amont de son "Capital Markets Day", le groupe spécialisé dans la médecine de spécialités a indiqué vouloir se concentrer sur les domaines de l'oncologie, des maladies rares et des neurosciences au cours des prochaines années.

Sur la période 2020-2024, le management, qui va accroître ses investissements dans la recherche et développement grâce à des économies réalisées sur les frais de vente et les frais généraux et administratifs, vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires compris entre 2% et 5%, à taux de changes et périmètre constants, en incluant l'approbation potentielle d'indications supplémentaires. Il a par ailleurs lancé une revue stratégique de son activité Santé Familiale.