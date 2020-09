Ipsen : un nombre record d'abstracts à présenter lors du congrès virtuel de l'ESMO 2020

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé que de nouvelles données d'essais cliniques et en vie réelle concernant divers types de tumeurs et cadres thérapeutiques en oncologie feront l'objet de plusieurs présentations orales et de posters au congrès 2020 de la European Society for Medical Oncology (ESMO), qui se déroulera du 19 au 21 septembre 2020, en ligne.

Les résultats de ces 17 abstracts reflètent l'engagement d'Ipsen dans la recherche en oncologie et dans sa mission d'apporter des solutions de traitement adaptées aux patients ayant d'importants besoins non satisfaits. Trois abstracts ont été sélectionnés pour des présentations orales dont un lors du Symposium présidentiel de l'ESMO, témoignant de l'impact des progrès réalisés par les équipes Ipsen.

"L'étendue des recherches en oncologie que nous présenterons lors du congrès de l'ESMO cette année souligne notre volonté de donner la priorité au développement de thérapies innovantes pour améliorer la prise en charge des patients" a déclaré le Docteur Steven Hildemann, Vice-Président Exécutif, Chief Medical Officer, Responsable des Affaires médicales Monde et de la Sécurité des Patients, Ipsen. "Les résultats positifs de l'étude pivotale de Phase III CheckMate 9ER sont le fruit d'une stratégie de partenariat réussie pour accélérer et élargir la portée de nos progrès afin de proposer des options thérapeutiques nouvelles ou améliorées pour des cancers présentant d'importants besoins non satisfaits."

Ipsen présentera en particulier les données suivantes lors de l'édition 2020 du congrès de l'ESMO :

- Taux de survie et de réponse supérieurs chez les patients atteints d'un carcinome rénal avancé (RCCa) à cellules claires non traités antérieurement qui ont reçu Cabometyx(R) (cabozantinib) en association avec Opdivo (nivolumab) par rapport au sunitinib.

- Données en vie réelle sur Cabometyx (cabozantinib) issues de l'étude CABOREAL dans le carcinome rénal métastatique à cellules non claires et le carcinome rénal de type sarcomatoïde ; et d'une analyse intermédiaire de l'étude européenne CASSIOPE dans le RCCa après une thérapie ciblée des récepteurs du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF).

- Résultats de l'étude de Phase II CLARINET FORTE détaillant l'efficacité et l'innocuité de Somatuline Autogel (lanréotide) administré à un intervalle réduit dans les tumeurs neuroendocrines (TNE) progressives du pancréas et du tube digestif.1

Dans la même optique que le format virtuel du congrès ESMO 2020, Ipsen lance une nouvelle plate-forme de congrès en ligne. L'interface comprendra notamment un bureau de presse virtuel pour permettre aux médias d'accéder à des informations et des réflexions approfondies sur les données d'Ipsen ainsi que sa contribution au programme scientifique de l'ESMO 2020, sa mission de progrès dans la recherche en oncologie, et son engagement à répondre aux besoins non satisfaits des patients.