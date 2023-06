Ipsen : un analyste voit plus haut après les dernières annonces

(Boursier.com) — Ipsen monte de 0,3% à 111 euros ce vendredi, alors que la société et GENFIT ont annoncé les premières données positives de l'essai pivot de Phase III ELATIVE(R). L'essai visait à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'elafibranor dans le traitement de patients atteints d'une maladie hépatique cholestatique rare, la cholangite biliaire primitive (CBP), et présentant une réponse inadéquate ou une intolérance au traitement de référence, l'acide ursodésoxycholique (UDCA).

L'essai a atteint son critère composite principal, 51 % des patients sous elafibranor 80 mg ont atteint une amélioration de la cholestase en réponse au traitement contre 4% sous placebo.

La réponse au traitement a été définie dans l'essai par un taux d'alcaline phosphatase (ALP) inférieur à 1,67 x Limite supérieure de la normale (ULN) et de bilirubine totale (TB) inférieur ou égal à ULN avec une réduction de l'ALP supérieur ou égal à 15% à la semaine 52. L'ALP et la bilirubine constituent d'importants facteurs de prédiction de la progression de la maladie. Leur diminution peut indiquer une réduction des lésions cholestatiques et une amélioration de la fonction hépatique.

Le premier critère d'évaluation secondaire, la normalisation du taux d'ALP à la semaine 52, a également été atteint avec une amélioration statistiquement significative en faveur du médicament expérimental elafibranor par rapport au placebo. Pour un autre critère secondaire, une tendance à l'amélioration du prurit a été observée avec une diminution du prurit (démangeaisons) plus importante depuis l'inclusion mesurée par la PBC Worst Itch Numeric Rating Scale pour les patients sous elafibranor comparé au placebo, qui n'a pas atteint la significativité statistique.

Dans l'étude, elafibranor a été généralement bien toléré avec un profil de tolérabilité conforme à celui observé dans les études précédemment publiées...

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays est à 'pondération en ligne' sur Ipsen avec un cours cible qui remonte à 120 euros.