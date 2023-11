Ipsen : un analyste ajuste son objectif de cours après les annonces

(Boursier.com) — Ipsen monte de 0,6% à 112,20 euros ce mercredi. La croissance du chiffre d'affaires du groupe au cours des 9 premiers mois de l'exercice est ressortie à 7,1% à taux de change constants à 2.309 ME, ou de 4,6% en données publié, tirée par la performance des plateformes de croissance, en hausse de 16,1%, avec Dysport (toxine botulique de type A) en progression de 24,7% et Cabometyx (cabozantinib) en hausse de 24,4%. Cette performance inclut les contributions des nouveaux médicaments Bylvay (odevixibat), Tazverik (tazemetostat) et Sohonos (palovarotène).

De nouveaux progrès ont été réalisés dans le portefeuille de produits 'R&D', notamment l'approbation réglementaire et le lancement aux États-Unis de Sohonos dans l'aire thérapeutique des maladies rares ainsi que les premiers résultats de l'essai de phase III CONTACT-02 portant sur Cabometyx associé à l'atézolizumab en Oncologie.

Objectifs financiers pour l'année 2023

Ipsen a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2023 :

*Croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 6%, à taux de change constant. Sur la base des taux de change moyen en septembre 2023, Ipsen anticipe un impact additionnel défavorable des devises de l'ordre 3,5% sur les ventes totales du Groupe.

*Marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes totales du Groupe.

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies reste à l'achat sur Ipsen, mais avec un objectif de cours ramené de 137 à 130 euros.