Ipsen : toutes les résolutions ont été adoptées en AG

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de la société IPSEN S.A. s'est réunie aujourd'hui aux Salons de l'Hôtel des Arts et Métiers, 9 bis, avenue d'Iéna, 75116 Paris, sous la présidence de M. Marc de GARIDEL, Président du Conseil d'administration d'Ipsen et Président de séance, et en présence des membres du Conseil d'administration et de la Direction.

L'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des 20 résolutions proposées par le Conseil d'administration et notamment le versement d'un dividende de 1,20 euro par action. Ce dividende sera mis en paiement le 2 juin 2022, le détachement du coupon intervenant le 31 mai 2022.

L'Assemblée a par ailleurs approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers Audit aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de Deloitte & Associés et le renouvellement des mandats d'administrateurs de la société Highrock S.àr.l. et de MM. Paul SEKHRI et Piet WIGERINCK pour une durée de quatre ans. Elle a également ratifié la nomination provisoire en qualité d'administrateur de Mme Karen WITTS.

Au cours de l'Assemblée, M. David LOEW, Directeur Général, et M. Aymeric Le CHATELIER, Directeur Financier Groupe, ont notamment présenté la stratégie du groupe, la performance financière 2021, les objectifs financiers pour l'année 2022.