Ipsen : tour de table en question

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 octobre 2020 par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers a été informée de la fusion-absorption, intervenue le 10 septembre 2020, de la société Bee Master Holding BV par sa filiale à 100%, la société MR BMH, laquelle a entraîné une transmission universelle du patrimoine de la société Bee Master Holding BV au profit de la société MR BMH, ainsi que de l'adjonction, par avenant au pacte d'actionnaires 'Schwabe' en date du 2 octobre 2020, des actions Ipsen détenues par la société Finvestan dans le syndicat de vote Schwabe-Beaufour, afin que celles-ci soient prises en compte dans la détention du concert Beaufour-Schwabe.

À cette occasion, le concert composé des familles Beaufour et Schwabe n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 2 octobre 2020, 47.457.736 action Ipsen représentant 94.915.470 droits de vote, soit 56,62% du capital et 71,83% des droits de vote.