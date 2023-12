(Boursier.com) — Ipsen tient sa 'Journée Investisseurs' à Londres et présente à cette occasion sa feuille de route avec ses perspectives stratégiques 2027 :

*Plusieurs lancements en cours et potentiels à court terme, dont Onivyde (irinotécan), Bylvay (odevixibat), elafibranor et Sohonos (palovarotène), complétés par de nombreuses étapes importantes dans le pipeline à moyen terme ;

*Une activité renforcée et diversifiée : une combinaison de 7 médicaments attendus et actuels, chacun avec un pic de ventes attendu d'au moins 500 ME ;

*Une empreinte mondiale et de solides opportunités de portefeuille aux États-Unis.

Innovation externe : concentration active sur le développement commercial fournissant une plate-forme pour stimuler une croissance durable du pipeline

Feuille de route ESG : des objectifs ambitieux de Génération Ipsen pour un changement positif afin d'atteindre zéro émission nette d'ici 2045 et de favoriser la culture d'Ipsen centrée sur les patients et la société

Perspectives financières

*Croissance moyenne du chiffre d'affaires total d'au moins 7% par an pour la période 2023-27 et à taux de change constants ;

*Marge opérationnelle core en 2027 d'au moins 32% du chiffre d'affaires total.

Ces perspectives excluent l'impact de toute opportunité supplémentaire d'innovation externe de stade avancé. La priorité en matière d'allocation du capital reste axée sur les transactions d'innovation externe dans les trois domaines thérapeutiques tout en maintenant la dette nette, y compris les passifs éventuels, en dessous de 2 fois l'EBITDA.

"Ipsen a réalisé des progrès significatifs depuis la mise en oeuvre de notre feuille de route stratégique il y a trois ans et se trouve aujourd'hui dans une excellente position", a commenté David Loew, Directeur Général d'Ipsen. "Notre activité a été transformée, l'accent étant désormais mis sur la médecine de spécialité, soutenu par un pipeline plus solide et la dynamique de nos plateformes de croissance, ainsi qu'un bilan solide et une stratégie d'innovation externe produisant des résultats convaincants".

"Ipsen est désormais prêt pour sa prochaine phase de croissance avec plusieurs lancements dans de multiples indications potentielles, offrant davantage d'options aux patients ayant d'importants besoins médicaux non satisfaits... Notre parcours sera guidé par la combinaison des plateformes de croissance, de nos nouveaux médicaments et d'autres transactions d'innovation externe à venir. Nous continuerons également à atteindre nos objectifs ambitieux en matière de développement durable et notre feuille de route avec notre programme 'Génération Ipsen', basé sur l'environnement, les patients, les personnes et la gouvernance.

En tant qu'entreprise nettement plus diversifiée dans nos trois domaines thérapeutiques et société géographiquement bien équilibrée, nous disposons désormais de nombreuses opportunités de croissance durables et attrayantes dans notre portefeuille et notre pipeline pour créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes et investisseurs".