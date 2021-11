Ipsen : sur les 90 euros

(Boursier.com) — Ipsen monte de 0,5% sur les 90 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé une croissance de ses ventes totales de 12,3% à taux de change constant, ou de 9,3% en données publiées, à 2.077,7 millions d'euros. Au cours du troisième trimestre, les ventes totales s'élèvent à 727,4 millions d'euros, soit une croissance de 14,9% à taux de change constant et en données publiées. La croissance est de 12,5% pour les ventes de Médecine de Spécialité, à 1.912,3 millions d'euros, tirée par la croissance des ventes de Somatuline (lanréotide), Cabometyx (cabozantinib), Décapeptyl (triptoréline) et Dysport (toxine botulique de type A). La croissance des ventes en Santé Familiale ressort à 9,8%, à 165,5 millions d'euros, portée par la bonne performance de Smecta (diosmectite) et par la forte reprise post-pandémie.

Les solides performances de l'exercice en cours, l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19 et l'impact limité du lancement d'un générique du lanréotide en Europe, ont permis au groupe de revoir à la hausse ses objectifs financiers pour 2021 avec des ventes totales du groupe en croissance supérieure à 11% (contre supérieure à 8%) et une marge opérationnelle des activités (Environ 34%, contre environ 32%). Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a entamé le suivi du dossier avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 93 euros.