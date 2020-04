Ipsen : résultats préliminaires positifs

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé que l'étude pivotale de phase III CheckMate -9ER, évaluant CABOMETYX (cabozantinib) en combinaison avec Opdivo (nivolumab) par rapport au sunitinib chez des patients atteints d'un carcinome rénal avancé ou métastatique non précédemment traité, avait atteint le critère d'évaluation principal à savoir l'amélioration de la survie sans progression (PFS) au moment de l'analyse finale. Les critères d'évaluation secondaires comprenant la survie globale (OS) et le taux de réponse objective (ORR) ont également été atteints lors de l'analyse intérimaire prévue au protocole.

Les profils de tolérance de CABOMETYX et Opdivo observés dans cette étude sont comparables aux profils de tolérance connus des composants de l'immunothérapie et de l'inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) pour le traitement en première ligne du RCC.

Cet essai est co-financé par Bristol-Myers Squibb, Exelixis, Ipsen et Takeda... "Nous nous réjouissons que l'essai pivotal CheckMate -9ER ait atteint ses principaux critères d'efficacité en matière de survie sans progression et de survie globale chez les patients atteints d'un cancer du rein n'ayant jamais été traité, avec un profil de tolérance favorable.Ces résultats préliminaires favorables soutiennent le volume croissant de données qui démontrent que CABOMETYX peut créer un environnement tumoral plus immuno-tolérant qui peut améliorer la réponse aux inhibiteurs des checkpoints immunitaires", a ajouté le Docteur Howard Mayer, Vice-Président Exécutif, Directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen. "Nous attendons avec impatience de pouvoir discuter de ces résultats avec les autorités de santé du monde entier, afin de proposer ce nouveau traitement combiné à des personnes atteintes de cancer du rein n'ayant jamais été traitées auparavant. Malgré les progrès récents, cette population de patients est encore à la recherche de nouvelles options thérapeutiques pour prolonger leur survie".

"L'étude CheckMate -9ER marque une étape importante dans notre partenariat avec Exelixis visant à développer davantage CABOMETYX et à réaliser notre vision commune de faire progresser le traitement des cancers et des indications présentant d'importants besoins non satisfaits. Si elle est approuvée, cette combinaison pourrait bien devenir un traitement majeur en première ligne chez les patients atteints de ce cancer", a commenté Bartek Bednarz, Vice-Président sénior, Directeur de la stratégie produit et portefeuille chez Ipsen. "Nous tenons à remercier les patients, leurs familles et les professionnels de santé qui ont participé à l'essai. Nous sommes impatients de présenter les résultats détaillés de l'étude lors d'un prochain congrès".