Ipsen renforce son portefeuille en Oncologie en phase pré-clinique

Ipsen renforce son portefeuille en Oncologie en phase pré-clinique









(Boursier.com) — Ipsen et BAKX Therapeutics Inc ont signé un accord exclusif de collaboration mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation du BKX-001 dans le traitement potentiel de la leucémie, des lymphomes et des tumeurs solides.

L'apoptose est un processus naturel entraînant la mort des cellules. Lorsqu'elle est dérégulée, l'apoptose provoque une division cellulaire incontrôlée et excessive conduisant à la formation d'une tumeur. La voie de signalisation cellulaire conduisant à l'apoptose s'est avérée être une cible efficace pour le traitement du cancer avec le développement et l'approbation d'inhibiteurs de BCL-2 pour traiter certaines hémopathies malignes.

BAX est une nouvelle cible dans cette voie qui intervient en aval de toutes les protéines anti-apoptotiques comme BCL-2, BCL-XL, MCL-1 etc. L'activation directe de la protéine BAX présente plusieurs bénéfices possibles dans le traitement contre le cancer potentiellement dans différents types de tumeurs mais aussi en tenant compte de la résistance rencontrée lorsque seules les protéines anti-apoptotiques de la famille BCL-2 sont ciblées. Il a été démontré que l'activation de BAX par de petites molécules agonistes favorise l'apoptose dans les lignées leucémiques et les échantillons humains des cellules leucémiques, tout en épargnant les cellules saines in vitro, permet de supprimer les xénogreffes de leucémie myéloïde aiguë humaine, et augmente la survie de l'animal hôte sans toxicité in vivo.