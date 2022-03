Ipsen reçoit un avis positif du CHMP pour Cabometyx dans le cancer de la thyroïde différencié réfractaire à l'iode radioactif

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé aujourd'hui que le Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), le comité scientifique de l'Agence européenne des médicaments (EMA), avait recommandé l'approbation de Cabometyx en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la thyroïde différencié métastatique ou localement avancé, pendant ou après une thérapie systémique préalable.

Le Docteur Jaume Capdevila, M.D. PhD, oncologue médical à l'Hôpital universitaire de Vall d'Hebron et au Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO), à Barcelone, et investigateur de l'étude, a souligné : "Actuellement, les personnes atteintes d'un cancer de la thyroïde différencié réfractaire à l'iode radioactif ne disposent d'aucun traitement de référence si le cancer progresse après un traitement en première ligne. En tant que médecin praticien qui reçoit régulièrement des personnes atteintes de cette forme rare de cancer, je suis très heureux de voir tout le potentiel que Cabometyx peut apporter à ces patients qui disposent de si peu d'options."

Steven Hildemann, M.D. PhD, VP Exécutif, Chief Medical Officer, Affaires médicales Monde et Sécurité Patients Monde, Ipsen, a commenté : "Compte tenu des résultats prometteurs de l'analyse intermédiaire de l'étude COSMIC-311, étayés par un bénéfice significatif maintenu en termes de survie sans progression dans l'analyse finale, nous nous réjouissons que le CHMP ait conclu que Cabometyx pourrait constituer une option de traitement importante pour les personnes touchées par cette forme rare de cancer. Nous attendons avec impatience de recevoir la décision finale de la Commission européenne, qui nous permettra potentiellement d'apporter Cabometyx à une population de patients ayant un besoin urgent de nouvelles options de traitement."