Ipsen : programme à suivre, broker en soutien

(Boursier.com) — Ipsen monte de 0,4% à 105 euros ce jeudi, alors que les attentes du marché sont intactes pour elafibranor avant la lecture de son essai au 2T23, concernant aussi la stratégie concurrentielle de Bylvay avant une approbation ALGS attendue au S2, et le potentiel d'Onivyde en tant que nouveau standard de soins dans le PDAC 1L" souligne Barclays qui reste positif sur le dossier en visant un cours de 115 euros.

Le groupe vient par ailleurs de finaliser l'acquisition d'Albireo Pharma Inc, une entreprise innovante de premier plan dans le domaine des modulateurs d'acides biliaires pour le traitement des maladies hépatiques rares.

Cette acquisition permet à Ipsen de compléter son portefeuille en Maladies Rares avec, des traitements prometteurs pour les maladies hépatiques cholestatiques rares chez l'enfant et l'adulte, un portefeuille de produits innovants avec un réel potentiel en cours de développement, ainsi que des capacités scientifiques et commerciales.

Dans le cadre de la transaction, Ipsen acquiert toutes les actions émises et en circulation d'Albireo au prix de 42$ par action en numéraire, auquel s'ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) non transférable de 10$ par action.

Un puissant inhibiteur

Bylvay, principal actif d'Albireo, est un puissant inhibiteur du transport iléal des acides biliaires (IBATi), à prise unique quotidienne, qui a obtenu en 2021 les approbations réglementaires nécessaires aux Etats- Unis pour le traitement du prurit chez les patients âgés de trois mois et plus, atteints de la CIFP et au sein de l'Union européenne (UE) pour le traitement de la CIFP chez les patients âgés de 6 mois et plus. En dehors de cette indication principale, l'autorité de santé réglementaire américaine (FDA)a accordé à Bylvay le statut de revue prioritaire pour le syndrome d'Alagille (SAG) chez l'enfant et l'adulte en février 2023. La FDA a jusqu'au 15 juin 2023 pour statuer sur la demande d'approbation de Bylvay dans le SAG. Une demande de variation par rapport à l'autorisation de mise sur le marché initiale pour le SAG a également été déposée en 2022 auprès de l'Agence Européenne du Médicament (AEM) et est en cours d'examen. Bylvay est également en phase de développement avancé pour une troisième indication : l'atrésie des voies biliaires (AVB), maladie hépatique cholestatique rare chez l'enfant, dans le cadre de l'essai de Phase III BOLD (utilisation de l'odévixibat dans le traitement de l'AVB). Il s'agit du 1er essai clinique prospectif en double aveugle réalisé pour cette population de patients. Bylvay bénéficie de la période d'exclusivité commerciale accordée aux médicaments orphelins pour son indication approuvée dans la CIFP aux Etats-Unis et dans l'UE, et également a obtenu le statut de médicament orphelin dans les indications du SAG et de l'AVB aux États-Unis et dans l'UE.

Dans le cadre de cette transaction, Ipsen a également acquis l'A3907 et l'A2342, deux actifs en phase clinique du portefeuille d'Albireo. L'actif A3907 est un nouvel inhibiteur systémique oral du transporteur apical des acides biliaires dépendant du sodium, actuellement en développement dans le cadre d'un essai clinique de Phase II pour le traitement de la cholangite sclérosante primitive CSP). L'actif A2342 est un inhibiteur systémique oral du peptide co-transporteur de taurocholate de sodium (NTCP), en cours d'évaluation pour les maladies virales et cholestatiques dans un essai de Phase I.