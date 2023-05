Ipsen présentera de nouvelles données sur Bylvay (odévixibat) lors du congrès annuel ESPGHAN

(Boursier.com) — Ipsen annonce aujourd'hui que de nouvelles données issues de son portefeuille croissant dans les maladies rares seront présentées lors du 55e congrès annuel de la European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutritions (ESPGHAN), qui se tiendra à Vienne, en Autriche du 17 au 20 mai 2023.

Les six présentations de données, comprenant quatre présentations orales, un poster et un e-poster, démontrent de manière cohérente l'efficacité et la tolérabilité du médicament Bylvay (odévixibat) comme traitement potentiel des patients atteints du syndrome d'Alagille (SAG), une maladie cholestatique, et comme traitement des patients atteints de cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC).

"Ces données constituent de nouvelles preuves étayant l'impact potentiel de Bylvay sur les personnes atteintes de maladies cholestatiques, telles que le SAG et la PFIC, pour lesquelles nous avons obtenu des améliorations significatives du prurit et du sommeil, ainsi qu'une diminution des taux d'ABS. Dans la PFIC, une survie prolongée du foie natif suggère que ce traitement a le potentiel de modifier l'évolution de la maladie" a déclaré le Dr Howard Mayer, Vice-Président exécutif, Directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen.

Les principales données d'étude sur Bylvay qui seront présentées lors du 55e congrès annuel ESPGHAN sont les suivantes :

Données supplémentaires issues des études ASSERT de Phase III et ASSERT-EXT révélant que Bylvay a permis une diminution rapide, soutenue et hautement significative du prurit, une baisse des taux d'ABS, ainsi qu'une amélioration du sommeil chez les patients atteints du syndrome d'Alagille.

Résultats d'étude de l'utilisation de Bylvay chez des patients atteints de la PFIC qui conservent leur foie natif jusqu'à trois ans - données supplémentaires des études PEDFIC 1 et PEDFIC 2.

Découvertes à l'issue d'une étude comprenant des données du monde réel sur la diarrhée et divers problèmes de qualité de vie que rencontrent les patients PFIC1 après une greffe de foie ainsi que l'impact de l'utilisation de Bylvay.