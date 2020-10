Ipsen présentera 12 abstracts lors de la 11ème édition du World Congress for NeuroRehabilitation (WCNR)

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé la présentation de 12 abstracts lors de la 11ème édition du World Congress for Neurorehabilitation (WCNR), qui se déroulera dans un format virtuel du 7 au 11 octobre 2020.

La spasticité est une pathologie invalidante chez l'adulte et l'enfant, caractérisée par exagération vitesse dépendante du tonus musculaire. Elle peut avoir plusieurs causes, telles que l'accident vasculaire cérébral, la sclérose en plaques, le traumatisme crânien ou médullaire ou la paralysie cérébrale. La spasticité peut avoir un impact important sur la vie des patients qui se traduit par une invalidités à plusieurs niveaux, y compris des troubles de la mobilité et des difficultés à utiliser les mains, des douleurs, une défiguration et des contractures. La dystonie cervicale est une maladie rare d'origine inconnue dans la plupart des cas, caractérisée par une contraction involontaire des muscles du cou.

"Notre objectif chez Ipsen est de placer le patient au coeur de toutes nos activités. Nos efforts de recherche consistent à comprendre et répondre aux besoins non satisfaits des patients, à travers l'optimisation des soins et la mise à disposition de solutions thérapeutiques personnalisées pour les aider à reprendre le contrôle de leur vie" a déclaré le Dr. Andreas Lysandropoulos, Vice-Président Affaires médicales Neuroscience, Ipsen.