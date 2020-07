Ipsen présente ses résultats du S1 et de nouveaux objectifs financiers pour l'année

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Ipsen a atteint au S1 1.268,3 millions d'euros, en hausse de 3,1% d'une année sur l'autre.

Les ventes en Médecine de Spécialité ont atteint 1 167,1 millions d'euros, en hausse de 5,9%, tirées par la croissance de 9,5% des ventes en Oncologie, avec la poursuite de la dynamique de Somatuline dans les principales zones géographiques.

Les ventes de Santé Familiale se sont établies à 101,2 millions d'euros, en baisse de 21,1%. La performance de Smecta a été affectée par la COVID-19, la mise en place d'une politique d'achats centralisée dans le réseau hospitalier en Chine et une baisse des ventes en France.

Le Résultat Opérationnel des activités s'élève à 410,2 millions d'euros, en hausse de 5,9%, porté par la croissance des ventes de Médecine de Spécialité. Des économies importantes ont pu être réalisées en frais commerciaux du fait du développement des interactions commerciales en ligne, une réduction des déplacements au sein du Groupe et la virtualisation des conférences et congrès médicaux.

La Marge opérationnelle des activités a atteint 32,3% des ventes, en hausse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2019.

Le Résultat net consolidé des activités a atteint 297 millions d'euros, contre 283 millions d'euros en 2019, en hausse de 5%, reflétant l'augmentation des Autres charges financières, et une baisse du taux effectif d'impôts des activités (22,5% contre 23,6% au premier semestre 2019).

Le Résultat net des activités dilué par action a augmenté de 5% pour atteindre 3,55 euros, contre 3,38 euros en 2019.

Le Résultat Opérationnel IFRS a atteint 249,8 millions d'euros après amortissement des immobilisations incorporelles, comptabilisation des pertes de valeur et autres charges opérationnelles. La Marge opérationnelle courante de 19,7% a baissé de 6,1 points par rapport à 2019, après amortissement des actifs incorporels liés à Cabometyx et la reconnaissance de perte de valeur sur l'actif incorporel palovarotène suite à la décision d'arrêt du programme MO-Ped.

Le Résultat net consolidé IFRS a atteint 222,7 millions d'euros contre 220,6 millions en 2019, en hausse de 1,0%.

Le Résultat net dilué par action IFRS a atteint 2,66 euros contre 2,64 euros en 2019, en hausse de 1%.

Le Cash-Flow libre s'est élevé à 233,3 millions d'euros, en hausse de 131 % par rapport aux 101,1 millions d'euros enregistrés en 2019, principalement tiré par une amélioration du Cash-Flow Opérationnel.

La Dette nette à la clôture a diminué à 923,3 millions d'euros, soit une amélioration de 576,2 millions d'euros par rapport à la dette nette de 1 499,5 millions d'euros enregistrée au 30 juin 2019, en raison principalement du Cash-Flow libre généré sur la période.

Impact de la COVID-19

Au deuxième trimestre 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l'activité. Le portefeuille en Médecine de Spécialité, composé principalement de traitements hautement différenciés pour des pathologies critiques est resté relativement résilient. En Oncologie, les ventes ont été impactées par l'écoulement des stocks après le niveau élevé de commandes enregistrées au cours du premier trimestre dans certains pays d'Europe. En Neurosciences, les ventes ont été davantage impactées du fait de la fermeture des centres de traitement à la fois dans les marchés thérapeutique et esthétique. Les ventes en Santé Familiale ont continué d'être négativement impactées dans la plupart des zones géographiques, malgré une lente reprise en Chine sur le second trimestre 2020.

Par ailleurs, le recours aux canaux digitaux pour les activités de promotion, la réduction des déplacements professionnels ainsi que la participation virtuelle aux conférences médicales, ont conduit à d'importantes économies sur les frais commerciaux sur le premier semestre 2020.

Ipsen continue d'exploiter tous ses sites de production. Les niveaux de stocks actuels sont suffisants et le Groupe n'anticipe aucune difficulté dans la chaîne d'approvisionnement pour fournir les médicaments aux patients. L'impact sur les essais cliniques est également limité malgré un ralentissement général du recrutement de nouveaux patients et de l'intégration de nouveaux sites aux essais cliniques en cours en Europe et aux États-Unis. Les perturbations restent minimes dans l'approvisionnement en médicaments pour les patients participant aux essais.

Ipsen poursuit ses efforts pour garantir l'accès des patients à leurs traitements et minimiser l'impact de cette pandémie dans leurs communautés. Les collaborateurs du monde entier, y compris les fonctions centrales, de fabrication et de distribution, retournent progressivement sur site. L'organisation commerciale commence elle aussi à reprendre le cours normal de ses activités.

Nouveaux objectifs financiers pour l'année 2020

Le Groupe a établi les objectifs financiers suivants pour l'exercice en cours :

Croissance des ventes du Groupe d'une année sur l'autre supérieure à +2,0% à taux de change constant, avec un impact défavorable des devises anticipé sur la croissance des ventes à taux de change courant de l'ordre de -0,5%, sur la base du niveau actuel des taux de change.

Marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes, hors investissements additionnels de croissance au sein du portefeuille de 'R&D'.

Ces objectifs prennent en compte le niveau élevé d'incertitudes lié à la COVID-19, et supposent une reprise progressive des activités suite à la pandémie, et aucun impact en cas d'arrivée d'un nouveau générique sur le marché des analogues de la somatostatine (SSA).

Palovarotène :

Ces derniers mois, Ipsen a effectué des progrès dans l'avancement du programme de développement du palovarotène. Le Groupe est actuellement en contact avec la FDA afin d'identifier la population de patients éligibles et de définir un plan de développement réglementaire pour le palovarotène dans le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).

Ipsen a pris la décision de mettre fin à son programme de développement dans les ostéochondromes multiples (OM) en raison de l'insuffisance de signaux d'efficacité constatés dans l'analyse de l'essai de Phase 2 MO-Ped. Par conséquent, le Groupe a comptabilisé une perte de valeur de 57,8 millions d'euros avant impôts sur l'immobilisation incorporelle du palovarotène et un produit financier de 45,0 millions d'euros lié aux Certificats de Valeur Garantie (CVR) et à la réévaluation des milestones.