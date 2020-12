Ipsen présente ses nouvelles priorités stratégiques et ses objectifs financiers à moyen terme

(Boursier.com) — Ipsen tient aujourd'hui son événement "Capital Markets Day" dans un format virtuel afin d'exposer les nouvelles priorités stratégiques du Groupe, avec pour principaux objectifs de soutenir durablement sa croissance et d'apporter aux patients des options thérapeutiques innovantes.

David Loew, Directeur général d'Ipsen, a déclaré : "Notre nouvelle stratégie Groupe permettra d'assurer notre réussite à long terme en focalisant nos efforts ensemble pour les patients et la société. Nous réaffirmons notre engagement en Oncologie, Maladies Rares et Neurosciences. Nous allons renforcer et accélérer nos efforts d'innovation externe ainsi que notre portefeuille de produits en 'R&D' sur des segments de marché clairement définis. Nous allons générer des gains d'efficacité qui permettront de soutenir nos investissements dans notre portefeuille de produits en 'R&D' grâce à une meilleure collaboration et hiérarchisation des priorités. Fort de l'engagement de nos collaborateurs, de nos capacités de recherche et développement agiles et de notre empreinte commerciale mondiale, je suis déterminé à mettre en oeuvre nos priorités stratégiques afin de créer de la valeur à long terme."

-Réaliser pleinement le potentiel des médicaments innovants au bénéfice des patients

Ipsen s'est fixé pour objectif de maximiser la valeur de son portefeuille en Médecine de Spécialité, grâce à l'excellence de ses équipes commerciales et à l'expansion de son empreinte géographique. Le Groupe vise notamment à maximiser ses marques phares Somatuline (lanréotide), Décapeptyl (triptoréline) et Dysport (botulinum toxin type A), et à capter pleinement le potentiel de ses produits innovants en Oncologie Cabometyx (cabozantinib) et Onivyde (irinotecan liposome injection). En cas d'approbation Le lancement du palovarotène, permettra aux patients atteints de FOP de bénéficier de ce traitement, et renforcera la présence d'Ipsen dans les Maladies Rares. Une revue stratégique de l'activité Santé Familiale est en cours.

-Développer un portefeuille 'R&D' à forte valeur ajoutée et pérenne

La priorité d'Ipsen est de développer un portefeuille de produits en 'R&D' pérenne pour soutenir sa croissance à long terme. Ipsen a récemment entrepris une série d'initiatives pour orienter les priorités de son portefeuille de produits en R&D vers les opportunités à plus fort potentiel et avancer dans la transformation de l'organisation de sa 'R&D'. Ipsen renforce ses efforts d'innovation externe en ciblant des médicaments différenciés dans ses trois principales aires thérapeutiques que sont l'Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences, sur un périmètre élargi en termes de pathologies et de modalités de traitement, et ce à tous les stades du développement clinique.

-Générer des gains d'efficacité pour financer des investissements ciblés et soutenir la croissance

Ipsen s'engage à générer des gains d'efficacité grâce à un modèle opérationnel ciblé et agile. En mettant à profit une gestion ciblée des dépenses, la simplification de ses opérations, des gains de productivité industrielle et une digitalisation accrue, le Groupe sera en mesure de réinvestir dans la 'R&D' et l'innovation externe pour alimenter sa croissance future.

-Promouvoir une culture de collaboration et d'excellence

Les patients et la société s'inscrivent au coeur de la mission d'Ipsen, à commencer par des collaborateurs pleinement engagés et une culture de responsabilisation qui permettront au Groupe de rester performant et compétitif sur le long terme. Ipsen est fortement engagé dans ses initiatives de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), axées sur ses collaborateurs, la communauté et l'environnement. Cet engagement de l'ensemble de l'organisation autour de ces objectifs est aussi démontré par l'inclusion de critères de responsabilité sociale dans la politique de rémunération des collaborateurs.

Objectifs financiers à moyen terme et stratégie d'allocation du capital

Ipsen présente ses objectifs financiers pour la période 2020-2024 :

Taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires Groupe compris entre +2% et +5%, en incluant l'approbation potentielle d'indications supplémentaires

Investissements en 'R&D' soutenus par les économies réalisées sur les frais de vente et les frais généraux et administratifs *Réduction des frais de vente et des frais généraux et administratifs en pourcentage des ventes nettes en optimisant et en allouant plus efficacement les ressources

*Augmentation des efforts de 'R&D' en pourcentage du chiffre d'affaires pour renforcer la stratégie d'innovation externe

L'innovation externe est la priorité d'Ipsen en matière d'allocation de capital. D'ici 2024 et afin de mener à bien sa stratégie d'innovation externe, Ipsen prévoit de porter à 3 milliards d'euros sa capacité d'investissement dans la croissance de son portefeuille de 'R&D', hors toute cession d'actifs.

Webcast Ipsen organise un webcast vidéo dans le cadre de sa journée Capital Markets Day le mardi 1er décembre 2020 de 14h00 à 17h00 CET (GMT+1) accessible sur www.ipsen.com.