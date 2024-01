Ipsen présente les dernières données d'un essai de Phase III évaluant Cabometyx en association avec une immunothérapie

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé aujourd'hui la présentation de nouvelles données pour les indications de Cabometyx (cabozantinib) en association avec une immunothérapie à l'occasion du prochain symposium de l'American Society of Clinical Oncology sur les cancers génito-urinaires (ASCO GU), qui se tiendra du 25 au 27 janvier 2024 à San Francisco, aux États-Unis.

Les premiers résultats détaillés de l'essai de Phase III CONTACT-02, évaluant Cabometyx en association avec l'atézolizumab par rapport à une deuxième nouvelle hormonothérapie (NHT) chez les patients atteints du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRC) et d'une maladie mesurable des tissus mous extrapelviens ayant progressé après un traitement par NHT, feront l'objet d'une présentation orale (Abstract no18).

Avec un suivi médian de 14,3 mois, les données de l'analyse principale de la survie sans progression (SSP) dans le cadre de l'essai CONTACT-02 ont démontré un bénéfice statistiquement significatif pour Cabometyx en association avec l'atézolizumab de 6,3 mois contre 4,2 mois pour une deuxième NHT (rapport de risque [HR] : 0,65 ; intervalle de confiance [CI] à 95%, 0,50-0,84 ; p = 0,0007). Lors d'une analyse intermédiaire pour l'autre critère d'évaluation principal en matière de survie globale (SG), les données ont démontré une tendance favorable à l'amélioration pour le traitement combiné.

Toutefois, ces données étaient immatures et l'étude sera poursuivie jusqu'à la prochaine analyse prévue, attendue pour 2024. Le profil de tolérance du traitement combiné semble être comparable à celui habituellement observé pour les médicaments individuels, et aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié.

Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus répandu chez l'homme. Et pour les patients atteints de la forme avancée du CPRC métastatique, le pronostic est mauvais, avec une survie estimée entre un et deux ans.

"Pour les patients atteints de la forme avancée du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, le pronostic est mauvais, avec une survie médiane de deux ans et des options de traitement limitées", a déclaré Stéphane Oudard, professeur d'oncologie et chef du service de recherche clinique et translationnelle en oncologie à l'hôpital Georges Pompidou de Paris, en France. "Les résultats de l'essai CONTACT-02 représentent une avancée importante dans le contexte thérapeutique actuel et apportent aux patients les premières données positives issues d'un essai de Phase III. Nous attendons par ailleurs de nouvelles données dans le cadre de l'analyse de la survie globale."

En outre, les données de suivi prolongé sur quatre ans dans le cadre de l'étude pivot de Phase III CheckMate -9ER, portant sur Cabometyx en association avec le nivolumab par rapport au sunitinib chez les personnes atteintes d'un carcinome du rein avancé (CCR) non préalablement traité, seront présentées (Abstract no362).

Avec un suivi médian de 55,6 mois pour la SG, l'association Cabometyx-nivolumab a démontré un bénéfice durable et cliniquement significatif par rapport au sunitinib, avec un gain médian absolu de 10,5 mois en matière de SG (46,5 mois pour le traitement combiné contre 36 mois pour le sunitinib ; HR 0,77, CI à 95% 0,63-0,95). De plus, la SSP médiane du traitement combiné reste deux fois supérieure à celle du sunitinib, à 16,4 contre 8,4 mois respectivement (HR 0,58, CI à 95%, 0,49-0,70). Le profil de tolérance est par ailleurs comparable aux profils de tolérance connus de chaque médicament, et aucun signal de sécurité n'a été identifié.

Le CCR est la forme la plus courante de cancer du rein. Pour les 30% de personnes diagnostiquées avec une forme avancée, le taux de survie à cinq ans est faible (12%), sans traitement curatif identifié pour cette maladie.

"Les données issues des essais en cours confirment une fois de plus le potentiel de Cabometyx pour les patients atteints d'un certain nombre de types de tumeurs difficiles à traiter", a déclaré Christelle Huguet, Vice-Présidente Exécutive et Directrice de la Recherche et du Développement chez Ipsen. "Associé à une immunothérapie, Cabometyx apporte aujourd'hui des bénéfices de survie à long terme aux patients atteints d'un carcinome du rein avancé à travers le monde, et démontre également un réel potentiel futur dans le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, un domaine où il existe d'importants besoins non satisfaits et où aucun autre essai de ce type n'a fait ses preuves au cours des dernières décennies."

De plus, les données sur la qualité de vie (HRQoL) issues d'une analyse de modélisation basée sur l'essai CheckMate -9ER permettent d'explorer le lien entre les résultats HRQoL et les résultats cliniques avec un suivi médian de 32,9 mois (Abstract no384). Ces données concernant les bénéfices de l'association Cabometyx-nivolumab viennent consolider notre approche centrée sur le patient et renforcer le lien entre le traitement combiné et l'amélioration des taux de réduction de la tumeur, de survie et de SSP, indépendamment du risque de détérioration précoce de la HRQoL.