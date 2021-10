Ipsen prend de nouveaux engagements ambitieux pour lutter contre le changement climatique

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé aujourd'hui son engagement en faveur de l'objectif zéro émission nette, à quelques semaines de la conférence COP26 qui se tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni. Ipsen est fier d'avoir rejoint l'initiative Business Ambition for 1.5oC 1 et s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) sur la base d'une approche scientifique, notamment :

réduire de moitié les émissions absolues de GES des infrastructures et de la flotte automobile du Groupe (Scope 12 et Scope 23) d'ici 20304 ;

travailler avec ses partenaires en amont et en aval de la chaîne de valeur pour réduire les émissions de Scope 35 (objectifs fondés sur des données scientifiques) d'ici 2030.

Ipsen a déjà accéléré ses efforts dans la lutte contre le changement climatique. Plus de 85% de sa consommation mondiale d'électricité est issue de sources d'énergie renouvelables. Le Groupe s'emploie également à améliorer l'efficacité énergétique de ses installations, optimise le mix énergétique de sa flotte et investit dans des technologies innovantes de récupération de chaleur.

D'ici l'atteinte de l'objectif 0 net, Ipsen s'engage également à prendre des mesures de compensation carbone à partir de 2030 pour les émissions qui n'ont pas encore totalement été supprimées de sa chaîne de valeur. Bien que ces compensations ne remplacent pas les réductions d'émissions basées sur une approche scientifique, elles jouent un rôle important dans la préservation ou l'amélioration des stocks de carbone existants et limitent ainsi les effets les plus néfastes du changement climatique.

Face à l'ampleur du défi, Ipsen considère que la lutte contre le changement climatique est l'engagement de tous. Aux côtés de ses partenaires dans la chaîne de valeur et de ses pairs, et dans le cadre de l'initiative Business Ambition for 1.5oC, le Groupe peut apporter des changements positifs qui s'avèrent plus que nécessaires pour les générations futures.

David Loew, Directeur général d'Ipsen, a déclaré : "L'une des responsabilités auxquelles je suis le plus profondément attaché est de veiller à ce que la durabilité environnementale, en particulier l'objectif de minimiser notre impact sur le climat, reste au coeur de notre approche. Nous sommes tous témoins des effets dévastateurs du changement climatique. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'un des plus grands défis de notre époque. Les actions entreprises aujourd'hui détermineront l'impact ressenti par les générations de demain. C'est pourquoi notre approche environnementale est pleinement intégrée à la stratégie du Groupe : Focus. Ensemble. Pour les patients et la société."

1 Business Ambition For 1.5oC est une coalition mondiale composée d'agences des Nations Unies, de dirigeants d'entreprise et de leaders de l'industrie, qui a lancé un appel à l'action pour inciter les entreprises à définir leurs ambitions climatiques au-delà du strict minimum et à tendre le plus possible vers le zéro émission nette, dans l'optique de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5oC.

2 Les émissions de GES sont classées en trois groupes ou " Scopes " par l'outil de comptabilité international le plus largement utilisé, le GHG Protocol. Les émissions de Scope 1 regroupent les émissions directes de GES générées par les activités du Groupe, y compris les sources de chaleur des installations, les gaz réfrigérants et la flotte automobile.

3 Les émissions de Scope 2 regroupent les émissions de GES liées à la consommation d'électricité achetée par le Groupe.

4 Les objectifs énumérés se basent sur 2019, qui est l'année de référence.

5 Les émissions de Scope 3 regroupent les émissions indirectes de GES générées en amont ou en aval de la chaîne de valeur du Groupe. La description et le périmètre du Scope 3 d'Ipsen sont publiés annuellement dans le Document d'Enregistrement Universel du Groupe. Pour le consulter, rendez-vous sur ipsen.com.