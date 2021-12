Ipsen : plonge encore, un générique du Somatuline approuvé aux USA

(Boursier.com) — Dans un marché à nouveau rouge vif, Ipsen chute encore de près de 8% à 79,1 euros en ce début de semaine. Le titre du laboratoire avait déjà décroché de 8% vendredi à la suite de l'annonce d'un partenariat stratégique à long terme avec Genfit. Un accord jugé un peu cher payé par les investisseurs. Ce matin, le groupe biopharmaceutique est délaissé après qu'un générique du Somatuline, produit phare de la société, eut été approuvé par le régulateur américain.

La société indienne Cipla a en effet déclaré dimanche avoir reçu l'approbation des autorités de la santé pour commercialiser le Lanréotide (via une injection), utilisé pour le traitement de l'acromégalie et des tumeurs neuroendocrines gastro-entéropancréatiques, sur le marché américain. Ce feu vert de la FDA n'est toutefois pas une surprise puisque Ipsen anticipe depuis longtemps le lancement progressif de génériques du Somatuline en Europe et aux Etats-Unis.

Dans un bref communiqué, Ipsen prend acte de cette annonce mais précise qu'elle ne change pas ses perspectives financières à moyen terme (jusqu'en 2024).