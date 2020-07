Ipsen : peu de réactions

(Boursier.com) — Ipsen monte de 0,6% ce jeudi à 81 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe a atteint au S1, 1.268,3 millions d'euros, en hausse de 3,1% d'une année sur l'autre.

Le Résultat Opérationnel des activités s'élève à 410,2 millions d'euros, en hausse de 5,9%, porté par la croissance des ventes de Médecine de Spécialité. Des économies importantes ont pu être réalisées en frais commerciaux du fait du développement des interactions commerciales en ligne, une réduction des déplacements au sein du Groupe et la virtualisation des conférences et congrès médicaux.

La Marge opérationnelle des activités a atteint 32,3% des ventes, en hausse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2019.

Le Résultat net consolidé des activités a atteint 297 millions d'euros, contre 283 millions d'euros en 2019, en hausse de 5%, reflétant l'augmentation des Autres charges financières, et une baisse du taux effectif d'impôts des activités (22,5% contre 23,6% au premier semestre 2019).

Le Résultat net des activités dilué par action a augmenté de 5% pour atteindre 3,55 euros, contre 3,38 euros en 2019.

Le Résultat Opérationnel IFRS a atteint 249,8 millions d'euros après amortissement des immobilisations incorporelles, comptabilisation des pertes de valeur et autres charges opérationnelles. La Marge opérationnelle courante de 19,7% a baissé de 6,1 points par rapport à 2019, après amortissement des actifs incorporels liés à Cabometyx et la reconnaissance de perte de valeur sur l'actif incorporel palovarotène suite à la décision d'arrêt du programme MO-Ped.

Le Résultat net consolidé IFRS a atteint 222,7 millions d'euros contre 220,6 millions en 2019, en hausse de 1,0%.

Le Résultat net dilué par action IFRS a atteint 2,66 euros contre 2,64 euros en 2019, en hausse de 1%.

Le Cash-Flow libre s'est élevé à 233,3 millions d'euros, en hausse de 131 % par rapport aux 101,1 millions d'euros enregistrés en 2019, principalement tiré par une amélioration du Cash-Flow Opérationnel.

La Dette nette à la clôture a diminué à 923,3 millions d'euros, soit une amélioration de 576,2 millions d'euros par rapport à la dette nette de 1 499,5 millions d'euros enregistrée au 30 juin 2019, en raison principalement du Cash-Flow libre généré sur la période.

Nouveaux objectifs financiers pour l'année 2020

Le Groupe a établi les objectifs financiers suivants pour l'exercice en cours :

Croissance des ventes du Groupe d'une année sur l'autre supérieure à +2,0% à taux de change constant, avec un impact défavorable des devises anticipé sur la croissance des ventes à taux de change courant de l'ordre de -0,5%, sur la base du niveau actuel des taux de change.

Marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes, hors investissements additionnels de croissance au sein du portefeuille de 'R&D'.

Ces objectifs prennent en compte le niveau élevé d'incertitudes lié à la COVID-19, et supposent une reprise progressive des activités suite à la pandémie, et aucun impact en cas d'arrivée d'un nouveau générique sur le marché des analogues de la somatostatine (SSA).

Ipsen a pris la décision de mettre fin à son programme de développement dans les ostéochondromes multiples (OM) en raison de l'insuffisance de signaux d'efficacité constatés dans l'analyse de l'essai de Phase 2 MO-Ped. Par conséquent, le Groupe a comptabilisé une perte de valeur de 57,8 millions d'euros avant impôts sur l'immobilisation incorporelle du palovarotène et un produit financier de 45,0 millions d'euros lié aux Certificats de Valeur Garantie (CVR) et à la réévaluation des milestones... Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners est repassé à 'acheter' et a porté son objectif de cours de 68 à 94 euros.