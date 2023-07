Ipsen : pas d'autorisation de mise sur le marché pour le palovarotène

(Boursier.com) — La Commission européenne (CE) a décidé de suivre les recommandations émises par le CHMP au mois de mai cette année. Elle n'a donc pas accordé d'autorisation de mise sur le marché pour le palovarotène, un médicament expérimental pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). Le palovarotène est le premier médicament à être soumis aux autorités réglementaires du monde entier pour le traitement de la FOP, une maladie ultra-rare avec environ 900 cas connus à travers le monde.

Ipsen a prévu de poursuivre ses demandes d'approbation réglementaire dans d'autres pays et régions.

"Nous avons tout mis en oeuvre pour apporter aux patients atteints de FOP au sein de l'UE une option de traitement dont ils ont considérablement besoin", a déclaré Howard Mayer, Vice-Président Exécutif, Directeur de la Recherche et du Développement d'Ipsen. "Nous sommes convaincus que nos données cliniques apportent la preuve de l'effet du palovarotène sur la réduction de la formation anormale de nouvelle matière osseuse, connue sous le nom d'ossification hétérotopique, qui caractérise la maladie. Nous sommes donc déçus que la Commission européenne ait décidé de ne pas approuver ce traitement pour les patients atteints de FOP en Europe. Tout au long du processus, nous n'avons cessé d'apprendre et avons fait preuve d'une motivation sans faille grâce au soutien de la communauté FOP, qu'il s'agisse des patients atteints de la maladie ou des médecins et professionnels de santé qui gèrent leurs soins. C'est également grâce à leur engagement que nous avons décidé de poursuivre les demandes d'approbation auprès d'autres autorités réglementaires".