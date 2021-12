Ipsen : Parvus s'affirme à plus de 5% du capital

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 24 décembre 2021 par l'AMF, le fonds britannique Parvus Asset Management Europe Limited (Londres), agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 décembre 2021, le seuil de 5% du capital de la société Ipsen et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 199 384 actions Ipsen représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 3,18% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché. Au titre de l'article L. 233-9 I, 4o bis du code de commerce et de l'article 223-14 V du règlement général, le déclarant a précisé détenir 4 199 384 actions Ipsen au titre de contrats equity swap à dénouement en espèces, exerçables jusqu'au 3 octobre 2022.