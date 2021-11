Ipsen : partenariat avec l'Université Queen's de Belfast

(Boursier.com) — Ipsen a signé un partenariat avec l'Université Queen's de Belfast (QUB) lui garantissant les droits sur un programme prometteur de recherche sur un inhibiteur de la FLIP en phase préclinique, soutenu par Wellcome.

Howard Mayer, Vice-président exécutif, Directeur de la R&D chez Ipsen, affirme : "complémentaire de notre récente collaboration avec BAKX Therapeutics, ce partenariat nous donne l'opportunité de cibler la voie de l'apoptose (mort cellulaire) pour développer des thérapies innovantes contre le cancer. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de QUB. Chez Ipsen, nous pensons que de grands partenariats offrent de grandes possibilités".

La FLIP est une protéine qui joue un rôle central dans la régulation de l'apoptose. Elle est souvent surexprimée dans les cancers hématologiques et tumeurs solides (y compris le cancer colorectal, le cancer du poumon et le cancer du pancréas). Elle est impliquée dans la régulation de la mort cellulaire programmée sous de nombreux aspects et présente un intérêt significatif en tant que nouvelle cible thérapeutique contre le cancer. La régulation à la hausse de la FLIP a été associée à une progression tumorale dans de nombreuses hémopathies malignes et tumeurs solides.

Dirigée par les professeurs Dan Longley et Tim Harrison, l'équipe universitaire de la QUB a développé une nouvelle petite molécule qui inhibe la protéine FLIP et l'a utilisée pour établir une preuve de concept préclinique. La priorité des équipes est désormais de faire progresser ce programme au stade de développement clinique.

Ce partenariat et l'accord de licence confèrent à Ipsen une licence mondiale exclusive pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de l'inhibiteur de la FLIP.

Ipsen a déjà noué des partenariats d'excellence avec plusieurs institutions universitaires et nombre de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Ces collaborations offrent des pistes nouvelles et prometteuses pour concevoir les traitements de demain.