Ipsen : objectifs financiers pour 2021 revus en hausse

(Boursier.com) — Ipsen annonce une croissance de ses ventes totales de 12,3% à taux de change constant, ou de 9,3% en données publiées, à 2.077,7 millions d'euros. Au cours du troisième trimestre, les ventes totales s'élèvent à 727,4 millions d'euros, soit une croissance de 14,9% à taux de change constant et en données publiées.

La croissance est de 12,5% pour les ventes de Médecine de Spécialité, à 1.912,3 millions d'euros, tirée par la croissance des ventes de Somatuline (lanréotide), Cabometyx (cabozantinib), Décapeptyl (triptoréline) et Dysport (toxine botulique de type A).

La croissance des ventes en Santé Familiale ressort à 9,8%, à 165,5 millions d'euros, portée par la bonne performance de Smecta (diosmectite) et par la forte reprise post-pandémie.

David Loew, directeur général d'Ipsen, a déclaré : "Nous avons réalisé une solide performance au cours du troisième trimestre ; elle reflète la mise en oeuvre de notre nouvelle stratégie ainsi que l'amélioration de notre exécution commerciale. La croissance de Somatuline et de Cabometyx a été particulièrement encourageante ; par ailleurs, les solides ventes de Dysport renforcent notre confiance dans le potentiel de ce médicament. Malgré les retards de l'approbation règlementaire de palovarotène dans la FOP, le renforcement de notre portefeuille de produits 'R&D' s'est accéléré grâce à notre stratégie d'innovation externe, créant ainsi un environnement propice à une croissance durable de nos ventes.

Nous continuons de maximiser la valeur de nos marques et de renforcer notre portefeuille de produits en 'R&D' tout en générant des gains d'efficacité sur l'ensemble de nos activités. Cette stratégie, qui s'appuie à la fois sur notre culture et notre préoccupation constante sur le patient, délivre de très bons résultats. Elle nous permet de revoir à la hausse, avec confiance, les objectifs financiers de cette année tout en restant focalisé sur la croissance à long terme d'Ipsen."

Objectifs financiers pour 2021 revus en hausse

Les solides performances de l'exercice en cours, l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19 et l'impact limité du lancement d'un générique du lanréotide en Europe, permettent au groupe de revoir à la hausse ses objectifs financiers pour 2021.

Ventes totales du Groupe : Croissance supérieure à 11% (contre supérieure à 8%). Marge opérationnelle des activités : Environ 34% (contre environ 32%).