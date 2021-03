Ipsen : nouvelle saluée

(Boursier.com) — Ipsen grimpe de plus de 6% à 74 euros ce mercredi après avoir annoncé que la Commission européenne avait approuvé Cabometyx (cabozantinib) en association avec le médicament Opdivo (nivolumab) de Bristol Myers Squibb pour le traitement en première ligne du carcinome du rein (RCC) avancé...

Cette décision marque la première approbation de Cabometyx en association avec un autre traitement en Europe et la troisième indication de Cabometyx dans le RCC.

L'approbation de la CE se base sur les résultats de l'étude pivotale de Phase III CheckMate 9ER, présentés lors d'un Symposium présidentiel au Congrès virtuel 2020 de l'European Society for Medical Oncology (ESMO) et publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM) le 3 mars 2021. Au cours de l'étude, Cabometyx en association avec Opdivo a démontré des améliorations significatives pour tous les critères d'efficacité.

"L'AMM n'est pas une surprise vu que le CHMP avait déjà émis une recommandation positive" commente Portzamparc qui précise que "cette nouvelle indication était déjà intégrée dans son modèle et faisait partie des relais de croissance prévus pour amener le produit à un 'peak sales' d'environ 400 ME d'ici 2028. Cabometyx a généré environ 290 ME en 2020 (+20,8%)". De quoi viser un cours de 85,20 euros en restant à l'achat sur le dossier.