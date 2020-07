Ipsen : nouvelle collaboration clinique

(Boursier.com) — Ipsen annonce aujourd'hui que le groupe va rejoindre la collaboration clinique d'Exelixis et Roche et participera au financement des études pivotales internationales de phase III CONTACT-01 et CONTACT-02.

L'essai CONTACT-01 évalue le profil d'innocuité et d'efficacité du cabozantinib (CABOMETYX) en combinaison avec l'atezolizumab (TECENTRIQ) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique (NSCLC) qui ont été précédemment traités par immunomodulateur et une chimiothérapie à base de platine. L'essai CONTACT-02 évalue le profil d'innocuité et d'efficacité du cabozantinib en association avec l'atezolizumab par rapport à un deuxième nouveau traitement hormonal (NHT) chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CRPC) qui ont déjà été traités par NHT.

"Il existe un nombre croissant de preuves précliniques et cliniques que le cabozantinib peut avoir un impact positif sur le traitement lorsqu'il est associé à une immunothérapie" a déclaré le Docteur Howard Mayer, VicePrésident Exécutif, Directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen. "Nous nous réjouissons de conclure cette collaboration avec Exelixis et Roche qui vise à s'appuyer sur les données prometteuses de l'essai COSMIC-021 pour examiner plus avant le potentiel du cabozantinib en association avec l'atezolizumab dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules métastatique et chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration."

"Ipsen a bâti sa force en oncologie au moyen de partenariats solides sur le long terme évaluant de nouvelles approches pour accélérer les efforts de R&D dans les cancers difficiles à traiter. Cette collaboration marque une étape importante dans notre partenariat avec Exelixis pour développer davantage le cabozantinib et réaliser notre vision commune de faire progresser le traitement des cancers et des indications ayant des besoins non satisfaits importants, en veillant à ce qu'aucun patient ne soit laissé pour compte" a déclaré Bartek Bednarz, Vice-Président sénior, Directeur de la stratégie produit et portefeuille chez Ipsen.

Ipsen a conclu un accord de collaboration exclusif avec Exelixis pour assurer le développement et la commercialisation du cabozantinib en dehors des États-Unis et du Japon. En vertu de cet accord, et à la suite de sa décision de participer aux études pivotales explorant le potentiel du cabozantinib dans de nouvelles indications potentielles, Ipsen a accès aux résultats de ces études qui, s'ils sont positifs, pourraient étayer de futures soumissions réglementaires potentielles sur son territoire.

