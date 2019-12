Ipsen : nouveau repli marqué

Crédit photo © Matthew Healey / Ipsen

(Boursier.com) — Ipsen ne parvient pas à redresser la tête en ce début de semaine, en repli marqué de 3,8% à 80,9 euros. Le titre a finalement décroché de plus de 13,5% vendredi à la suite de l'annonce de la suspension clinique partielle de deux études évaluant le candidat médicament expérimental palovarotène dans le traitement de maladies osseuses rares chez les enfants de moins de 14 ans. Une annonce à l'origine de nombreux changements de position chez les analystes.

Barclays a notamment dégradé à 'pondération en ligne' sa recommandation sur le dossier tout en coupant sa cible de 130 à 90 euros. Si le broker voit encore du potentiel à long terme, il s'attend à ce que cette incertitude supplémentaire amplifie à nouveau les problèmes de durabilité de Somatuline et à ce que la valeur ait du mal à attirer de nouveaux investisseurs tant que l'un au moins de ces problèmes, sinon les deux, n'est pas résolu...

Le Crédit Suisse abaisse, pour sa part, sa cible de 95 à 88 euros et reste à 'sous-performer', alors que la SocGen se montre plus positive et maintient son conseil 'acheter' et sa cible de 126 euros.