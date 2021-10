Ipsen nomme Mari Scheiffele en qualité de Vice-Présidente exécutive et Présidente Médecine de spécialité internationale

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé aujourd'hui la nomination de Mari Scheiffele en qualité de Vice-Présidente Exécutive et Présidente Médecine de spécialité internationale, à compter du 1er novembre 2021. Basée à Boulogne, en France, elle reportera directement à David Loew, Directeur général d'Ipsen et sera membre de l'Executive Leadership Team.

"Les membres de l'ELT et moi-même sommes très heureux d'accueillir Mari au sein d'Ipsen. Son expérience diversifiée sera essentielle pour développer nos trois domaines thérapeutiques clés, l'oncologie, les maladies rares et les neurosciences, en continuant à renforcer la présence commerciale internationale d'Ipsen dans plus de 115 pays.

Mari Scheiffele opèrera dans tous ces pays, hors Amérique du Nord. Elle apporte également de précieuses compétences en transformation qu'elle a développées dans ses précédentes fonctions chez Novartis et McKinsey. Nous sommes impatients de travailler avec elle" a déclaré David Loew, Directeur général d'Ipsen.

Elle apporte 20 ans d'expérience en leadership dans le secteur de la santé aux États-Unis, en Europe et au Japon. Elle rejoint Ipsen depuis Novartis où elle a occupé divers postes stratégiques mondiaux et opérationnels nationaux, d'abord au Japon, puis au Royaume-Uni. Plus récemment, Mari Scheiffele a été directrice générale de la division Oncologie de Novartis au Royaume-Uni et en Irlande où elle a mené une transformation commerciale réussie, axée sur l'orientation patient, les données empiriques et les partenariats.

Outre son expertise en oncologie, elle a travaillé dans d'autres domaines de la médecine de spécialité, tels que l'ophtalmologie, les neurosciences et l'immunologie. Avant Novartis, Mari Scheiffele était associée chez McKinsey & Company à New York et en Suisse, dans le domaine des produits pharmaceutiques et médicaux.