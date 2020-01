Ipsen nomme le Dr Steven Hildemann, MD., PhD, en tant que Vice-Président Exécutif, Chief Medical Officer

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé aujourd'hui la nomination du Docteur Steven Hildemann en tant que Vice-Président Exécutif, Chief Medical Officer, Responsable des Affaires médicales Monde et de la Pharmacovigilance, à compter du 1er mars 2020.

Basé à Paris, le Docteur Hildemann reportera directement à Aymeric Le Chatelier, Directeur général d'Ipsen, et sera membre de l'Executive Leadership Team.

Aymeric Le Chatelier, Directeur général d'Ipsen, a commenté : "Renforçant ainsi notre stratégie de leader mondial focalisé sur l'innovation et la médecine de spécialité, je me réjouis d'annoncer la nomination du Docteur Hildemann pour diriger les activités d'Ipsen dans les Affaires médicales globales, la Pharmacovigilance et la gestion de la relation Patients. Il sera le garant d'un leadership plaçant le patient au coeur de nos activités, d'un modèle robuste de gouvernance médicale et d'une éthique irréprochable. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et 10 ans en tant que médecin-chercheur universitaire, il apportera une expertise reconnue dans les affaires médicales, les activités cliniques et la sécurité des patients, acquise dans de grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales. Le Docteur Hildemann jouera un rôle décisif dans la mise en oeuvre de notre stratégie mondiale relative aux affaires médicales et à la sécurité des patients. Il engagera un dialogue structuré, éthique et de qualité avec la communauté des patients ainsi que les parties prenantes externes et internes, tout au long du cycle de vie du portefeuille d'Ipsen."

Le Docteur Hildemann apportera sa vision stratégique aux équipes scientifiques, cliniques et commerciales d'Ipsen. Il élaborera une stratégie médicale mondiale créant de la valeur pour les patients et les aidants. En collaboration étroite avec la 'R&D', le Docteur Hildemann pilotera la production de données d'essais cliniques post-lancement. À cette fin, il aura pour mission de définir, prioriser, optimiser ou parrainer des études en ligne avec sa stratégie. Il participera activement à la gestion globale et au leadership stratégique d'Ipsen en tant que membre de l'Executive Leadership Team...