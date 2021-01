Ipsen : nomination de Gwenan White en tant que Vice-Président Exécutif

(Boursier.com) — Ipsen annonce la nomination de Gwenan White en tant que Vice-Président Exécutif, Communication et Affaires Publiques à compter de mars 2021. Basée à Boulogne (France), elle sera responsable de concevoir, mettre en oeuvre, diriger la stratégie et les activités de communication ainsi que les relations publiques d'Ipsen à l'échelle globale. Gwenan reportera directement à David Loew, Directeur général d'Ipsen, et sera membre de l'Executive Leadership Team (ELT).

"Les membres de l'ELT et moi-même sommes très heureux d'accueillir Gwenan au sein d'Ipsen. Elle jouera un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de notre nouvelle stratégie : Focaliser nos efforts. Ensemble. Pour les patients et la société. Son expérience dans la communication et les affaires publiques nous permettra de renforcer le positionnement d'Ipsen en tant que partenaire et employeur de choix, et contribuera à développer la part de voix de nos médicaments innovants. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer étroitement avec elle" a déclaré David Loew, Directeur général d'Ipsen.

"Je suis ravie de rejoindre Ipsen à un moment clé de son histoire" a commenté Gwenan White. "Je suis impatiente de contribuer à développer les relations et l'engagement du Groupe avec les institutions et les parties prenantes du monde entier, d'assurer l'alignement stratégique de ses communications, et de renforcer la visibilité de ses marques."

Avant de rejoindre Ipsen, Gwenan White était Global Head of Pharma Communications and Patient Advocacy chez Novartis Pharmaceuticals. Au cours de sa carrière, elle a occupé différentes responsabilités dans les affaires publiques, la communication, les relations patients, la communication 'R&D' et des produits, le marketing et la vente au sein d'AbbVie, GlaxoSmithKline et Schering Plough.

Elle est diplômée de l'Université de Liverpool en BSc (Hons) biochimie en 1990. Elle sera basée à Boulogne, en France.