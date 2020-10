Ipsen : les yeux tournés vers le 'Capital Market Day'

Ipsen : les yeux tournés vers le 'Capital Market Day'









(Boursier.com) — Ipsen est un des grands gagnants du jour à Paris. L'action du groupe biopharmaceutique accroît son avance en fin de séance et affiche désormais un copieux gain de 7% à 80,8 euros, effaçant son récent coup de mou. La société a fait état d'une croissance organique de 2,2% au troisième trimestre et a confirmé viser une croissance annuelle supérieure à 2% (à taux de change constant,) avec un impact défavorable des devises anticipé de l'ordre de 1,5% sur la base du niveau des taux de change à fin septembre, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30%.

Pour Bryan Garnier ('achat'), bien qu'il n'y ait finalement aucun signe de reprise puisque les tendances s'équilibrent (Dysport s'améliore mais Somatuline passe dans l'autre direction), Ipsen est en mesure de confirmer ses prévisions pour l'ensemble de l'année, qui étaient considérées comme prudentes à la fin du premier semestre et sont maintenant tout simplement réalistes avec des ventes qui devraient augmenter de plus de 2% (de +2,8% sur 9 mois). Mais il est clair que c'est la journée investisseurs du 1er décembre qui fera la différence, ou non. Le broker attend de David Loew qu'il prenne une décision sur CHC (8% des ventes totales, en baisse de 22%), fasse le point sur le statut du Palovarotène et de Cabometyx.

Également à l''achat' sur la valeur, Oddo BHF estime qu'à court terme, le titre risque de manquer d'élan, au moins d'ici au 'Capital Market Day' de décembre, qui devrait notamment tracer une trajectoire pour Somatuline face aux génériques, dévoiler de nouveaux objectifs de peak sales pour Cabometyx dans ses nouvelles indications, ou pour Palovarotène, et clarifier la stratégie d'acquisition ou le sort de la Médecine Familiale.