Ipsen : Les objectifs financiers annuels sont confirmés pour 2022

(Boursier.com) — Ipsen annonce un chiffre d'affaires groupe sur 9 mois de 2.208,5 ME, en hausse de 15,5% en données publiées. La croissance des ventes totales est de 9,5% à taux de change constant, tirée par les plateformes de croissance avec Dysport (toxine botulique de type A), Décapeptyl (triptoréline), Cabometyx (cabozantinib) et Onivyde (irinotécan) en hausse de 20,8% ; les ventes de Somatuline (lanréotide) sont en baisse de 2,8%.

Au troisième trimestre, la croissance des ventes totales a été de 7,6% à taux de change constant, ou de 16% en données publiées, portée par la croissance des ventes de Dysport de 43,3%, partiellement impactée par la baisse des ventes de Somatuline de 9,8%.

Les objectifs financiers annuels sont confirmés pour 2022 avec une croissance des ventes totales supérieure à 7% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieure à 36% des ventes totales du groupe.

David Loew, Directeur général d'Ipsen, a déclaré : "Je suis fier de la performance d'Ipsen depuis le début de l'année alors que nous continuons de délivrer de solides performances commerciales. Nos plateformes de croissance ont enregistré une progression des ventes à deux chiffres, reflétant l'amélioration de notre exécution commerciale et la solidité de notre portefeuille. Ces résultats ont compensé l'impact négatif croissant de la concurrence pour Somatuline aux États-Unis et en Europe. Sur la base de la forte dynamique de nos ventes, nous confirmons nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année. Je me réjouis également du renforcement de notre portefeuille en 'R&D', de nos produits commercialisés et de notre organisation à la suite à l'acquisition d'Epizyme. A court terme, j'attends avec impatience plusieurs étapes de développement de notre portefeuille de produits en R&D, notamment avec les données de Phase III de plusieurs programmes en oncologie. Je suis satisfait des progrès réalisés tandis que nous continuons à maximiser la valeur de nos marques, à renforcer notre portefeuille de produits en R&D, à générer des gains d'efficacité et à nous focaliser sur notre culture."

Objectifs financiers pour l'année 2022

Ipsen a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 20223 :

- Croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 7%, à taux de change constant. Sur la base des taux de change moyens en septembre 2022, Ipsen anticipe un impact additionnel favorable des devises de l'ordre de 6% sur les ventes totales du Groupe.

- Marge opérationnelle des activités supérieure à 36% des ventes totales du Groupe