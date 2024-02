Ipsen : Le Résultat net consolidé ressort à 647,2 ME

(Boursier.com) — Ipsen annonce une croissance des ventes totales du Groupe en 2023 en hausse de 6,7% à taux de change constant (3,4% en données publiées) à 3,127 MdsE, tirée par les performances des plateformes de croissance et la contribution des nouveaux médicaments. La marge opérationnelle des activités qui se situe à 32% (marge opérationnelle IFRS à 26,1%) a été réalisée dans un contexte d'investissements accrus en 'R&D' principalement liés aux récentes acquisitions. Le Cash-flow libre recule de 13% à 710,9 ME. Le Résultat net consolidé IFRS ressort à l'arrivée à 647,2 ME.

Les objectifs financiers pour l'année 2024 passent par une croissance des ventes totales du groupe supérieure à 6% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités d'environ 30% incluant l'impact de quatre lancements potentiels et d'un portefeuille de produits 'R&D' renforcé.

"Les solides résultats de l'année ont permis de bâtir d'excellentes fondations pour Ipsen en 2024, une période passionnante où nous anticipons quatre lancements et de nouvelles opportunités d'élargir le portefeuille de produits 'R&D'" a déclaré David Loew, Directeur général d'Ipsen. "Alors qu'Ipsen poursuit sa transformation, les progrès en matière d 'exécution ont soutenu une croissance continue des ventes, tandis que notre portefeuille de produits 'R&D' a délivré des résultats prometteurs pour les patients.

Notre stratégie d'innovation externe, soutenue par un bilan solide, continue d'augmenter le nombre de médicaments potentiels dont nous disposons dans nos trois aires thérapeutiques. Après l'acquisition d'Albireo en 2023 et le lancement réussi de Bylvay, nous espérons franchir d'autres étapes cette année et continuer à accroître notre portefeuille de produits en réalisant d'autres opérations d'innovation externe. Compte tenu du succès de notre stratégie et de notre positionnement, je suis confiant dans notre capacité à apporter plus de médicaments aux patients et à assurer la croissance durable d'Ipsen."