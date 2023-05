Ipsen : le dividende sera payé le 6 juin

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Ipsen SA s'est réunie à Paris, sous la présidence de Marc de Garidel, Président du Conseil d'administration et Président de séance, et en présence des membres du Conseil d'administration et de la Direction.

Dividende

L'Assemblée générale a approuvé la totalité des 27 résolutions proposées, et notamment le versement d'un dividende de 1,20 euro par action. Il sera mis en paiement le 6 juin. Le détachement du coupon interviendra le 2 juin.

Au Conseil d'administration

L'Assemblée a également approuvé le renouvellement de mandat de commissaire aux comptes du cabinet KPMG SA pour une durée de 6 exercices, ainsi que le renouvellement des mandats d'administrateurs de MM. Marc de Garidel et Henri Beaufour et de Mme Michèle Ollier, pour une durée de 4 ans.

Nouvelle limite d'âge pour le Président

Les statuts de la société ont été modifiés afin d'élever la limite d'âge applicable aux fonctions de Président du Conseil d'administration à 75 ans et de retenir une rédaction permettant de dématérialiser la tenue des registres des procès-verbaux du Conseil d'administration.

Au cours de l'Assemblée, Marc de Garidel (Président du Conseil d'administration) a commenté les informations concernant la gouvernance et l'activité du Conseil d'administration d'Ipsen et de ses comités au cours de l'exercice 2022. David Loew (Directeur Général) et Aymeric Le Chatelier (Directeur Financier Groupe) ont notamment présenté la stratégie du Groupe, la performance financière 2022 et les objectifs financiers pour l'année 2023.