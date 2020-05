Ipsen : le dividende sera mis en paiement le 5 juin

Crédit photo © Matthew Healey / Ipsen

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires de la société Ipsen SA s'est réunie le 29 mai à huis clos sous la présidence d'Aymeric Le Chatelier, Directeur général, à Boulogne-Billancourt, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration et notamment la distribution d'un montant de 1 euro par action, qui sera mis en paiement le 5 juin 2020. La date de détachement du coupon est fixée au 3 juin.

L'Assemblée a également ratifié la nomination provisoire en qualité d'administrateur de la société Highrock Sarl, représentée par Mme Anne Beaufour, et de la société Beech Tree SA, représentée par Philippe Bonhomme. Elle a en outre approuvé le renouvellement des mandats de la société Beech Tree S.A. et de Madame Carol Xueref pour une durée de 4 ans, en qualité d'administrateur.

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'administration est toujours composé de 13 administrateurs, dont 5 femmes, 4 administrateurs indépendants et 1 administrateur représentant les salariés.

Au cours de l'Assemblée, Marc de Garidel (Président du Conseil d'administration), et Aymeric Le Chatelier (Directeur général et Directeur Financier Groupe) ont notamment présenté la stratégie du groupe, les résultats financiers 2019 et les perspectives 2020 et 2022.