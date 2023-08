Ipsen : la FDA approuve Sohonos pour les personnes atteintes de FOP

(Boursier.com) — Ipsen annonce l'approbation par les autorités réglementaires américaines (Food and Drug Administration, FDA) de Sohonos (capsules de palovarotène) en tant que rétinoïde indiqué pour la diminution du volume de nouvelles ossifications chez l'adulte et l'enfant âgé de 8 ans et plus pour les filles et de 10 ans et plus pour les garçons atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).

L'approbation de la FDA se base sur les données d'efficacité et de tolérance de l'essai de Phase III MOVE, le premier et le plus grand essai multicentrique ouvert mené chez des patients adultes et enfants. Les données sur 18 mois publiées dans le Journal of Bone and Mineral Research8 comparaient 107 patients (soit 12 % du nombre estimé d'individus vivant avec la FOP dans le monde) ayant reçu le palovarotène par voie orale avec les patients non traités de l'étude mondiale de l'histoire naturelle de la FOP d'Ipsen. Les résultats de l'étude ont démontré que le palovarotène réduisait efficacement le volume d'ossification hétérotopique annualisé par rapport à l'absence de traitement en dehors des soins standards (réduction de 54% constatée avec un modèle linéaire pondéré à effets mixtes). L'étude a également démontré que le palovarotène a un profil de sécurité bien caractérisé, avec des effets indésirables compatibles avec la classe des rétinoïdes systémiques.

"L'approbation de Sohonos par la FDA représente une avancée majeure pour la communauté américaine de la FOP. Pour la première fois, les médecins disposent d'un médicament approuvé, dont il a été démontré qu'il réduit la formation anormale de nouvelle matière osseuse, connue sous le nom d'ossification hétérotopique (OH), qui restreint gravement la mobilité et a un impact dévastateur sur le quotidien des personnes atteintes de FOP", a déclaré Howard Mayer, Directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen.

Rappelons que la FOP impacte le quotidien de près de 400 personnes aux Etats-Unis et de 900 personnes dans le monde. La maladie progresse en continue avec des épisodes de poussée provoquant une croissance osseuse rapide, ce qui limite sévèrement la mobilité et les fonctions du patient.

Sohonos est un médicament oral qui se caractérise par une sélectivité particulière pour le sous-type de récepteur gamma de l'acide rétinoïque, important régulateur du développement du squelette et d'os ectopique dans la voie de signalisation des rétinoïdes. Ce médicament est un médiateur des interactions entre les récepteurs, les facteurs de croissance et les protéines dans la voie de signalisation des rétinoïdes, ayant pour but de réduire les nouvelles formations osseuses anormales (OH).

Sohonos a obtenu le statut de médicament orphelin et la désignation "Breakthrough Therapy" comme traitement de la FOP auprès des autorités réglementaires américaines (FDA), qui ont également accordé un examen prioritaire à sa demande d'approbation. Sohonos, également connu sous la dénomination commune internationale de palovarotène, est en cours d'examen auprès de plusieurs autres autorités réglementaires.

En juillet 2023 la commission européenne n'a pas accordé d'autorisation de mise sur le marché pour palovarotene. Sohonos (capsules de palovarotène) est actuellement autorisé chez les patients éligibles aux Etats-Unis et au Canada et a obtenu une approbation conditionnelle aux Emirats arabes unis.

Avec cette approbation, la FDA a également émis un bon d'examen prioritaire pour les maladies pédiatriques rares. Ce bon peut être utilisé pour des demandes ultérieures de médicaments qui ne pourraient pas bénéficier d'un examen prioritaire.

En séance, l'action Ipsen recule de -0,9% à 120,3 euros.