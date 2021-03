Ipsen : La CE approuve Cabometyx en association avec Opdivo pour le carcinome du rein avancé

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a approuvé Cabometyx (cabozantinib) en association avec le médicament Opdivo (nivolumab) de Bristol Myers Squibb pour le traitement en première ligne du carcinome du rein (RCC) avancé.

Cette décision marque la première approbation de Cabometyx en association avec un autre traitement en Europe et la troisième indication de Cabometyx dans le RCC.

"L'approbation par la CE ce jour de l'utilisation de Cabometyx en association avec Opdivo va permettre de proposer une option de traitement en première ligne importante aux patients atteints d'un carcinome du rein avancé" a déclaré Howard Mayer, Vice-Président exécutif et Directeur de la Recherche et du Développement, Ipsen. "Chez Ipsen, nous sommes fiers que cette option de traitement, désormais approuvée, génère non seulement des bénéfices d'efficacité essentiels, mais réponde également à la nécessité de préserver la qualité de vie des patients. Nous sommes impatients de collaborer avec de nombreuses parties prenantes européennes pour apporter cette combinaison de traitement unique aux patients éligibles atteints d'un carcinome du rein avancé."

L'approbation de la CE se base sur les résultats de l'étude pivotale de Phase III CheckMate 9ER, présentés lors d'un Symposium présidentiel au Congrès virtuel 2020 de l'European Society for Medical Oncology (ESMO) et publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM) le 3 mars 2021. Au cours de l'étude, Cabometyx en association avec Opdivo a démontré des améliorations significatives pour tous les critères d'efficacité.