Ipsen, IRICoR et l'Université de Montréal concluent un accord

(Boursier.com) — Ipsen, IRICoR, centre pancanadien de commercialisation de la recherche en découverte de médicaments, et l'Université de Montréal, ont conclu un accord de collaboration conférant à Ipsen l'option d'acquérir les droits mondiaux exclusifs d'un programme à fort potentiel en oncologie. Sous la direction de l'unité de découverte de médicaments de l'Université de Montréal, basée à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, le programme actuellement en phase d'optimisation des têtes de série aura pour objectif de faire progresser ces composés jusqu'au stade de médicament candidat en phase de développement. L'Université de Montréal et IRICoR seront responsables de la conduite et du financement du programme de recherche jusqu'à l'exercice de l'option de licence. Le cas échéant, Ipsen assurera toutes les activités de développement et commercialisera le médicament candidat à l'échelle mondiale. Les modalités financières de l'accord, concernant notamment la recherche, le développement, l'atteinte d'étapes commerciales et les redevances, n'ont pas été communiquées.

"La mission d'Ipsen est d'améliorer le quotidien des patients, à travers la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance. Le coeur de cette stratégie consiste à identifier des actifs à un stade de développement précoce et à poursuivre leur développement avec une proposition de valeur inégalée afin d'offrir de nouvelles thérapies aux patients atteints de cancer, de troubles neurologiques et de maladies rares", a déclaré Howard Mayer, Vice-Président Exécutif, Directeur de la Recherche et du Développement, Ipsen. "Nous sommes très heureux de nous associer à IRICoR et à l'Université de Montréal, dont la réputation d'excellence scientifique en oncologie est reconnue à l'échelle internationale. Cette collaboration permettra de combiner leur solide expertise scientifique aux capacités de développement d'Ipsen pour faire progresser la prise en charge des patients en oncologie".