Ipsen intègre un nouveau programme à son portefeuille 'R&D' de produits d'oncologie en phase pré-clinique

(Boursier.com) — Ipsen et Accent Therapeutics ont signé un accord exclusif de collaboration mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation du programme METTL3 d'Accent.

La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer du sang et de la moelle osseuse difficile à traiter. Elle représente un tiers des nouveaux cas de leucémie aux États-Unis chaque année. À l'échelle mondiale, la prévalence de la LMA n'a cessé d'augmenter d'année en année depuis deux décennies. Les protéines modificatrices d'ARN (en anglais RNA modifying proteins, RMP) sont une classe de protéines qui contrôlent la biologie de l'ARN sous plusieurs aspects et représentent une nouvelle approche ciblée pour le traitement potentiel de divers cancers. L'enzyme METTL est une RMP qui a été validée en phase pré-clinique en tant que nouvelle cible thérapeutique pour traiter la LMA. Cette collaboration allie l'expertise d'Accent Therapeutics dans les thérapies ciblant les RMP avec les compétences et l'expérience solides d'Ipsen dans le développement et la commercialisation de médicaments en oncologie. Ipsen figure parmi les 14 sociétés biopharmaceutiques les plus importantes au monde en oncologie.

Christelle Huguet, Vice Présidente Senior, Head of Research, External Innovation & Early Development chez Ipsen, a déclaré : "L'oncologie reste une orientation clé pour Ipsen dans le développement de notre portefeuille de produits en 'R&D'. Nous sommes ravis de nous associer à Accent Therapeutics pour faire progresser le programme METTL3 et ainsi étendre notre présence en oncologie hématologique. Nos équipes sont fermement engagées à apporter des solutions là où les besoins médicaux non satisfaits restent élevés, y compris dans les cancers rares. Cette nouvelle collaboration avec Accent incarne pleinement la mission et la stratégie de croissance d'Ipsen."

Shakti Narayan, PDG d'Accent Therapeutics, a déclaré : "Cette collaboration allie l'engagement d'Ipsen à développer et commercialiser des médicaments innovants en oncologie avec l'expertise de pointe d'Accent dans la modification d'ARN. Accent Therapeutics est résolu à développer son riche portefeuille de nouvelles thérapies ciblant la RMP et nous sommes très heureux de confier notre programme METTL3 à l'équipe innovante d'Ipsen pour apporter ce nouveau traitement expérimental aux patients qui en ont besoin."

Selon les termes de l'accord, Ipsen versera à Accent Therapeutics jusqu'à 446 millions de dollars dont des paiements liés à l'atteinte de certaines étapes pré-cliniques, cliniques, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances progressives sur les ventes nettes (à un taux compris entre un pourcentage initial inférieur à 10% et un pourcentage maximum légèrement supérieur à 10%).