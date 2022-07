Ipsen flambe de 10% après la révision à la hausse de ses perspectives !

(Boursier.com) — Ipsen grimpe de près de 10% ce jeudi à 98,65 euros, alors que le groupe biopharmaceutique mondial de spécialité a présenté ses résultats financiers pour le premier semestre 2022 marqués par une forte croissance des ventes de 10,5% à taux de change constant (15,2% en données publiées), une marge opérationnelle des activités à 39,6% et une marge opérationnelle IFRS à 35,7%.

Le Résultat net consolidé des activités est de 420 millions d'euros, en croissance de 19,9%. Le Résultat net consolidé IFRS ressort en hausse de 30% à 394 millions d'euros avec une forte génération de cash-flow et solide bilan (dette nette à la clôture de 2 millions d'euros)

Révision à la hausse des objectifs financiers 2022

-Croissance des ventes totales supérieure à 7% à taux de change constant (objectif précédent : de plus de 2%)

-Marge opérationnelle des activités supérieure à 36% (objectif précédent supérieur à 35%).

David Loew, Directeur général d'Ipsen, a déclaré : "Au cours du premier semestre de l'année, la poursuite de l'exécution de notre stratégie a produit de solides résultats. Nos marques innovantes ont enregistré une croissance à deux chiffres, tandis que les ventes de Somatuline sont restées stables. En cédant notre activité en Santé familiale, nous focalisons Ipsen sur la Médecine de spécialité. L'accord conclu avec Epizyme enrichira davantage notre portefeuille en oncologie de produits commercialisés et en R&D. Je suis satisfait des nouvelles étapes réglementaires franchies pour le palovarotène.

La bonne dynamique d'Ipsen se reflète aujourd'hui par la révision à la hausse de nos objectifs de vente et de marges. Bien que nous connaissions un environnement de plus en plus concurrentiel pour Somatuline en Europe et aux États-Unis, nos marques innovantes continueront de générer une forte croissance. Avec les patients au coeur de nos préoccupations, nous poursuivons la bonne exécution de notre stratégie qui s'articule autour de nos quatre piliers, notamment la maximisation de nos marques et le renforcement de notre portefeuille de produits en R&D. "