Ipsen : feuille de route bien accueillie

(Boursier.com) — A l'image de Sanofi, Ipsen tient également une journée investisseurs ce jeudi, mais à Londres et non à New York. L'occasion pour le laboratoire de présenter sa feuille de route avec ses perspectives stratégiques 2027. Le management vise une croissance moyenne du chiffre d'affaires total d'au moins 7% par an sur la période 2023-2027 (à taux de change constants) et une marge opérationnelle core en 2027 d'au moins 32%. La priorité en matière d'allocation du capital reste axée sur les transactions d'innovation externe dans les trois domaines thérapeutiques tout en maintenant la dette nette, y compris les passifs éventuels, en dessous de 2 fois l'EBITDA.

Pas forcément d'effet momentum ce matin, mais la promesse de deals à venir, indiquait Oddo BHF avant l'ouverture. A 'surperformer' sur le valeur, le courtier affirme que le titre présente, à son sens, une configuration plutôt intéressante dans la mesure où ses multiples sont assez modestes (presque 40% sur les Midsize Pharma Europe en termes de PE et plutôt 5% comparé aux BigPharma Europe....) ; son pipeline de produits s'est enrichi (4 deals-produits en 2 ans) et surtout sa contribution devrait monter en puissance et devenir plus visible en 2024 ; et Ipsen n'a pas de dette et génère un FCF régulier, ce qui lui permet de suivre une politique active de business development qui vise à équilibrer, dé-risquer et faire croitre le portefeuille, alimentant le newsflow...

Dans un marché hésitant, Ipsen avance de 1,4% à 104,3 euros en matinée.