Ipsen et Exicure signent un accord de collaboration exclusif

Ipsen et Exicure signent un accord de collaboration exclusif









(Boursier.com) — Ipsen et Exicure Inc. (NASDAQ : XCUR) ont signé un accord de collaboration exclusif pour la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux acides nucléiques sphériques (SNA) dans le traitement potentiel de la maladie de Huntington et du syndrome d'Angelman.

Les oligonucléotides sont des structures synthétiques d'acides nucléiques qui peuvent être utilisées pour moduler l'expression des gènes via divers processus, y compris l'activation, l'inhibition et la modulation de l'épissage des gènes. Ces molécules ont démontré leur potentiel dans de nombreux domaines thérapeutiques. La distribution des oligonucléotides vers les organes et tissus cibles, y compris dans le cerveau, reste un obstacle majeur à leur utilisation. Les SNA d'Exicure fournissent des propriétés chimiques et biochimiques distinctes aux oligonucléotides. Dans les modèles précliniques, il a été démontré que les SNA améliorent la pénétration cellulaire, la biodistribution et la persistance des oligonucléotides dans les organes. Ceci peut potentiellement améliorer l'administration de médicaments dans des tissus cibles auparavant inaccessibles, y compris des régions profondes du cerveau.

Philippe Lopes-Fernandes, Chief Business Officer d'Ipsen, a déclaré : "Les neurosciences sont profondément ancrées au sein d'Ipsen et constituent un moteur stratégique de notre activité. Nous sommes ravis de nous associer à Exicure afin de poursuivre le développement d'options thérapeutiques expérimentales pour la maladie de Huntington et le syndrome d'Angelman, deux pathologies présentant d'importants besoins non satisfaits. Cette collaboration marque une étape importante dans les efforts entrepris pour réaliser pleinement le potentiel de cette nouvelle technologie. Elle réunira l'expertise d'Exicure et l'expérience historique d'Ipsen en neurosciences. Aux côtés d'Exicure, nous approfondirons notre engagement envers les personnes atteintes de maladies neurologiques dans le monde. "