Ipsen : encore des soutiens

(Boursier.com) — Ipsen monte de 1,3% ce mardi à 116 euros en bourse de Paris, alors que Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur le dossier avec un objectif de cours relevé à 114 euros.

Le groupe a revu à la hausse ses objectifs financiers pour l'exercice 2023 la semaine dernière, visant désormais une croissance des ventes totales du groupe supérieure à 6%, à taux de change constant (objectif précédent : supérieure à 4,0% à taux de change constant). Sur la base des taux de change moyen en juin 2023, Ipsen anticipe un impact additionnel défavorable des devises de l'ordre 3% sur les ventes totales du groupe.

Ipsen a annoncé viser aussi une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes totales du Groupe, hors impact potentiel d'investissements additionnels dans le cadre de l'innovation externe (objectif précédent : environ 30%).

Le résultat net consolidé IFRS a atteint 195,1 ME, contre 394,3 ME un an plus tôt (-50,5%). Parmi les autres avis de brokers, RBC Capital a remonté le curseur à 120 euros ('performance sectorielle'), Jefferies a rehaussé son objectif de 135 à 137 euros ('achat') et Barclays avait relevé sa cible à 125 euros ('pondération en ligne').