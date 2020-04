Ipsen : en forme après un bon début d'année

Ipsen : en forme après un bon début d'année









Crédit photo © Ipsen

(Boursier.com) — Ipsen se distingue en ce milieu de semaine, en hausse de 7% à 62,5 euros. Le groupe pharmaceutique a poursuivi sa dynamique de croissance au premier trimestre avec des ventes de 654,6 ME, en hausse de 9,6% et de 8,7% à taux de change constant. "L'activité est restée solide au premier trimestre 2020 en dépit de la crise du COVID-19, qui a eu un impact limité sur les ventes en raison de l'augmentation des volumes de commandes en Oncologie dans certains pays européens au mois de mars", a souligné le management.

Selon Bryan Garnier, 2020 pourrait être "raisonnablement bon" si Somatuline continue à bien se comporter. Les ventes du médicament vedette de la société ont bondi de 19,5% sur le trimestre malgré le lancement de génériques aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Cependant, la capacité de l'entreprise à se développer entre 2021 et 2023 reste incertaine en raison des discussions avec les autorités réglementaires sur le palovarotène et de la recherche d'un nouveau PDG, précise le courtier, 'neutre' sur la valeur.