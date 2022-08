Ipsen : du soutien

(Boursier.com) — Les équipes Deloitte Société d'Avocats et M&A Transaction Services ont assisté les laboratoires français indépendants Mayoly Spindler dans la finalisation de leur acquisition de la branche Santé Familiale (Consumer Healthcare - CHC) du groupe coté IPSEN.

Avec cette opération, les laboratoires Mayoly Spindler, laboratoire familial indépendant, renforcent leur positionnement en France et à l'international pour devenir un acteur majeur et une référence mondiale de la santé grand public au service de leurs patients et consommateurs.

L'assistance apportée par les équipes Deloitte tout au long de la transaction a couvert la réalisation des due diligences juridique, fiscale et compliance sur le groupe Ipsen, le conseil en tax structuring de l'opération, l'assistance à la négociation et la revue juridique de la documentation transactionnelle, l'assistance juridique à l'entrée de fonds minoritaires au sein du groupe Mayoly Spindler dans le cadre du financement equity de l'opération ainsi que la réalisation de la vendor due diligence financière sur le groupe Mayoly Spindler.

L'assistance apportée par les équipes Deloitte a également couvert les aspects transnationaux de l'opération, en particulier la sécurisation juridique et fiscale des transferts d'actifs locaux à l'étranger avec l'assistance du réseau international Deloitte Legal dans 14 pays mais également l'accompagnement pour la constitution d'entités juridiques Mayoly Spindler dans 7 pays étrangers en vue de l'acquisition des actifs locaux.

La relation historique très forte entre les équipes juridiques de Deloitte Société d'Avocats et les actionnaires du groupe a permis la réalisation de cette très belle mission pluridisciplinaire et multi-pays qui ouvre une nouvelle page de l'histoire des laboratoires Mayoly Spindler.