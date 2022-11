Ipsen : du nouveau pour Onivyde

(Boursier.com) — Ipsen a annoncé aujourd'hui que son essai NAPOLI 3 de Phase III pour Onivyde (injection d'irinotécan liposomal) en association avec le 5-fluorouracile/leucovorine (5-FU/LV) et l'oxaliplatine (schéma thérapeutique NALIRIFOX) a atteint le critère d'évaluation principal de survie globale, démontrant une amélioration clinique et statistique significatives par rapport au nab-paclitaxel en association avec la gemcitabine chez 770 patients non précédemment traités atteints d'un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique (mPDAC) .

Le principal résultat d'efficacité secondaire en matière de survie sans progression (PFS) a également montré une amélioration significative par rapport au traitement comparateur. Le profil de tolérance d'Onivyde dans le cadre de l'essai NAPOLI 3 était comparable à celui observé dans le cadre de la précédente étude de Phase I/II chez les patients atteints d'un mPDAC.

Ipsen prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires américaines (FDA) pour Onivyde en association avec l'oxaliplatine et le 5-FU/LV dans le traitement des patients non précédemment traités atteints d'un mPDAC, faisant suite à la procédure accélérée ("Fast Track Designation") accordée en 2020. Les résultats de l'essai clinique seront présentés à l'occasion d'une prochaine conférence médicale.

"Les résultats positifs de l'essai NAPOLI 3 ont démontré que, par rapport au traitement de référence, le schéma thérapeutique expérimental d'Onivyde permettait d'étendre la durée de vie des patients non précédemment traités atteints d'un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique", a déclaré Howard Mayer, Vice-Président Exécutif et Directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen. "Le pronostic des personnes diagnostiquées avec un cancer du pancréas est extrêmement sombre. Nous prévoyons de soumettre ces nouveaux résultats à l'autorité réglementaire compétente et, s'il sont approuvés, sommes convaincus que ce schéma thérapeutique pourrait représenter une nouvelle option de traitement importante pour les patients qui luttent contre un cancer agressif et difficile à traiter. Nous remercions les patients ayant participé à l'étude, leurs familles ainsi que les équipes soignantes."