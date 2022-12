Ipsen : douche froide

(Boursier.com) — Ipsen trébuche de 6 à 100,7 euros, sanctionné après l'annonce de l'échec de son essai clinique de Phase III évaluant Cabometyx (cabozantinib) en association avec l'atézolizumab (Tecentriq) chez les patients atteints d'un cancer du poumon. L'étude CONTACT-01 n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de survie globale (SG) dans le cadre de l'analyse finale.

Evidemment, les perspectives du groupe ne reposaient pas essentiellement sur l'indication, mais elle devait optimiser les ventes de Cabometyx, affirme Oddo BHF. Le broker choisit de dégrader le titre à 'neutre' pour 2 motifs : l'annonce de ce matin, mais surtout l'absence d'upside depuis quelques jours, et l'anticipation d'une phase plus critique pour Somatuline qui devra faire face à davantage de pénétration des génériques lors des prochaines publications. Malgré des multiples modestes, le marché attendra sans doute maintenant que les deals signés en cours des 2 derniers exercices délivrent des données cliniques convaincantes et que Somatuline résiste... L'objectif est maintenu à 102 euros.